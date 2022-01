En déplacement à Béziers, Marine Le Pen reçoit le soutien de Robert Ménard mais pas encore celui de son épouse

Marine Le Pen a passé la journée de ce vendredi à Béziers, avant de se rendre à Carcassonne et Perpignan. Au programme : le quartier de La Devéze, la crèche et la maison natale de Jean Moulin. Un programme chargé qui suscite l'indignation des opposants au Rassemblement national.

Il y a bien longtemps que Béziers n'avait pas vu un si grand nombre de journalistes et de photographes. Les dernières fois, c'était en 2019, d'abord au moment des terribles inondations causant des dégâts colossaux et puis l'incendie d'une école dans le quartier de La Devèze. Cette fois, une quarantaine de professionnels de la presse écrite, radio, télé, internet, ont fait le déplacement à l'occasion de la visite ce vendredi de Marine Le Pen, notamment pour rendre hommage à Jean Moulin, figure de la Résistance.

La candidate RN à la présidentielle, toujours à la recherche de ses parrainages, est reçue par le couple Emmanuelle et Robert Ménard. S'il était encore hésitant, le maire de Béziers (proche du Rassemblement national mais aussi grand ami d'Eric Zemmour) lui apporte officiellement sa signature : "J'ai dit à Marine, que je la soutiendrai. Je n'ai qu'une parole, confie-t-il. Ce n'est pas parce que j'ai des désaccords avec elle que je ne peux pas la soutenir."

"Je ne suis ni au Rassemblement national ni à son fan club, mais je soutiens celle qui va aider mon pays." - Robert Ménard

"La droite de la droite ne peut pas avoir deux candidats." - Robert Ménard

"C'est le principe du rassemblement, renchérit Marine Le Pen. C'est d'être capable de déterminer les points qui apparaissent essentiels pour créer autour d'un chemin commun pour le pays. On ne rassemble pas uniquement ceux qui sont d'accord avec moi à 1000%. Ce n'est plus un rassemblement c'est alors un clonage", lâche l'ancienne présidente du Rassemblement national.

"Robert a eu des mots durs contre moi. Il faut accepter."

"Quand on a qu'un seul objectif, l'intérêt supérieur du pays, sa propre personne importe peu. Et c'est justement parce qu'il a été critique, le symbole est très important. La personne qui est capable de gagner contre Emmanuel Macron, c'est celle que je suis car nous allons mettre un travail en commun et mettre en place un gouvernement d'union nationale."

L'un et l'autre n'ont pas caché leurs divergences, par exemple sur le pass vaccinal soutenu par M. Ménard et contesté par Mme Le Pen, ou sur les clivages politiques. "Moi je crois à un clivage droite-gauche", a dit le président de l'agglo, défenseur d'une "union des droites". "Moi non", renchérit Marine Le Pen.

Robert Ménard redit son souhait d'une rencontre entre Marine Le Pen et Eric Zemmour

Si le maire de Béziers apporte son parrainage à l'ancienne présidente du Rassemblement national, ce n'est pas encore le cas de son épouse, la députée Emmanuelle Ménard. "J'annoncerai ma décision dans trois mois" confie l'élue à France Bleu Hérault.

Le programme de cette journée de visite est chargé. D'abord direction dès 9h dans le quartier populaire de La Devèze. Passage devant l'école Samuel-Paty en construction. L'établissement comptera une quinzaine de classes. Robert Ménard ne cache pas sa fierté d'avoir prochainement dans ce quartier populaire une école bilingue afin de favoriser la mixité sociale.

"On peut être, toi et moi favorables à une immigration choisie, contrôlée mais une fois qu'on a cette immigration dans nos quartiers, on essaie d'y trouver une solution." - Robert Ménard

"Les maires qui ont nos sensibilités ne sont pas des allumés, mais des maires qui essaient de mieux gérer l'immigration, dit Robert Ménard. Cette école sera la seule école bilingue de tout l'ouest (français anglais). C'est important. On espère que des gens qui n'habitent pas ici viendront y mettre leurs enfants."

"Ici, il faut casser le communautarisme, précise Robert Ménard. Nous avons choisi le nom de Samuel Paty pour cette école et cela n'a pas posé de problème. Car dans des villes comme les nôtres, nous calmons le jeu. Nous devons tout faire pour changer l'image de ce quartier"

Avant de rejoindre le cœur de ville, Robert Ménard se rend devant l'école les Tamaris. L'établissement flambant neuf, inauguré en septembre 2021, a été entièrement reconstruit après avoir été détruit par un incendie criminel à la Toussaint 2019. Les suspects ont été interpellés.

Les lenteurs administratives pointées du doigt

La reconstruction en l'espace d'un an est un exploit, selon Robert Ménard. Alors qu'en temps normal il faut bien plus de temps. "Les contraintes administratives ont toutes été levées. L'État a fait le nécessaire mais pourquoi ce qui est possible une fois ne peut pas l'être à d'autres d'occasions ?"

"Habituellement c'est trop long. Ce qui a été fait en si peu de temps est un tour de force. Il doit y avoir une réflexion." - Marine Le Pen

"Pierre-Paul Riquet a construit le canal du Midi en l'espace d'une douzaine d'années, 300 km tout de même. Pour la rénovation des Neufs écluses, il aura fallu 30 ans. On appelle cela le progrès." - Robert Ménard

Avant de prendre la direction du centre-ville, Marine Le Pen se prête au jeu des photos. Une dizaine de jeunes posent. "C'est génial de vous voir ici. Ce n'est pas le cas de tout le monde." Le timing est serré. La garde rapprochée de Marine Le Pen tente de bousculer les journalistes. Ne pas perdre de temps. C'est alors qu'elle se rend sur le chantier de l'agropole à la cathédrale de Béziers, puis à la mairie.

Les déplacements biterrois ont été minutieusement étudiés. Et ce n'est pas anodin si Robert Ménard, prend ensuite la direction de la crèche de Béziers installée dans le hall de la mairie. Crèche ayant fait tant de polémiques en raison de son emplacement. "Cette crèche est sur des roulettes, dit Robert Ménard. Car pendant pendant plusieurs années, nous avons été poursuivis en justice parce qu'elle est dans le bâtiment de la mairie et donc on la faisait sortir pour l'installer devant l'hôtel de ville et on la rentrait en fin de journée. Maintenant ils ont abandonné cette idée stupide".

"Je ne suis pas choqué que la crèche soit dans la mairie." - Marine Le Pen

"Ça fait partie de la culture de notre pays. J'étais à Mayotte il y a cinq jours. Mayotte : 95 % de la population est musulmane et on se souhaite Joyeux Noël, mais il n'y a jamais eu ce type de problème. Ce n'est pas parce qu'un certain nombre de gens, il faut bien dire souvent des islamistes, ont commencé à opérer des revendications qu'il y a un problème. Il y a 20-25 ans, il n'y avait pas de problème, personne ne créait de polémique sur le fait qu'il puisse y avoir des crèches au moment de Noël. Personne ne disait qu'il s'agissait là d'une violation de la laïcité."

"Marine, 25.000 personnes viennent voir chaque année cette crèche, ajoute le maire. Lors de l'inauguration il y avait des représentants de tous les cultes et on se retrouve tous parce que c'est aussi la fête de la famille. Des musulmans viennent ici avec leurs enfants. La crèche ne choque personne à part quatre laïcards fous furieux et Dieu merci, c'est aujourd'hui accepté et on continue de recevoir la crèche tranquillement."

La venue de Marine Le Pen en fin de journée devant la maison natale de Jean Moulin et les bustes des résistants a suscité l'indignation de plusieurs Biterrois. Une quarantaine d'entre eux a manifesté ce vendredi midi devant la statue de Jean Moulin, près de la médiathèque Malraux. "Robert Ménard est un idéologue d'extrême droite" pour Didier Ribo, membre du mouvement "Ensemble" qui prône l'unité à gauche contre l'extrême droite.

"Béziers est un laboratoire de l'extrême droite. Vivre ici c'est être en campagne électorale permanente, doublée d'une campagne idéologique. Cela ne s'arrête jamais." - Didier Ribo

