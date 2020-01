"Le social et l'écologie vont de pair". La secrétaire d'Etat à la transition écologique passe deux jours en Auvergne. Elle était l'invité ce vendredi matin de France Bleu Pays d'Auvergne.

Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat à la transition écologique : "Social et écologie sont indissociables"

La secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon a d'abord été interrogée sur la vague de pollution qui frappe l'Auvergne depuis quelques jours. Elle a félicité les décisions prises par les préfectures du Puy-de-Dôme et de l'Allier. "Il faut qu'on soit vigilant et réactif" expliquait-elle. Pour rappel, un épisode de pollution hivernale aux particules fines (PM10) est en cours dans les départements du Puy-de-Dôme et l'Allier. Le seuil d’alerte de niveau 1 étant franchi.

La généralisation de Crit'Air : "il faut trouver des alternatives" plutôt

Sans pour autant le dire clairement, la secrétaire d'Etat ne s'est pas prononcé pour la généralisation de la pastille Crit'Air, un autocollant qui permet de livrer la carte d'identité environnementale de l'automobile. "Je crois surtout que l'objectif est d'améliorer la qualité de l'air, pas seulement de réagir aux épisodes quand ils se produisent" explique Emmanuel Wargon.

La secrétaire d'Etat a signé 2 contrats de transition écologique dans le Cantal ce jeudi. Elle a aussi assisté au lancement du budget écologique citoyen du conseil départemental. Il s'agit de réserver 2 millions d'euros réservés pour des actions en faveur de l'environnement imaginées et choisies par des habitants du département. Elle a rencontré aussi des citoyens. Sarah, vient de terminer ses études. Elle a expliqué à la ministre que "les jeunes générations comme Greta Thunberg, vont à l'ONU pour demander des changements, des prises de conscience" sur le sujet du réchauffement climatique. La ministre lui a répondu : "Il y a un décalage entre la vision des jeunes et ce qui se passe au quotidien".

Les retraites ? "Il y aura de la marge de discussions"

Interrogée sur le conflit sur la réforme des retraites, à l'aube d'une nouvelle journée de mobilisation, la ministre précise que les discussions sont ouvertes. Le projet de loi était examiné ce matin en conseil des ministres.

"Qui dit projet de loi, dit débat parlementaire. Donc, le texte va évoluer"

Emmanuelle Wargon précise également que la partie financement sera discutée avec les organisations syndicales fin janvier.

Emmanuelle Wargon soutient Eric Faidy et tacle EELV

Localement, la secrétaire d'Etat soutient le candidat de la République en Marche Eric Faidy. "L'écologie est au coeur de son programme, avec la démocratie participative et la sécurité." Emmanuelle Wargon approuve particulièrement la proposition de coulée verte dans la ville. "On est proche d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO" remarque-t-elle, sous-entendant que cette proposition est cohérente avec le territoire puydômois. Elle en profite aussi pour tacler les écologistes, "qui n'ont plus le monopole de la réflexion écologiste".

"Ils [EELV] portent une vision parfois catastrophiste, nous on porte une vision de progrès écologique. C'est à Eric Faidy de convaincre"

A Clermont, les écologistes sont en bonne position dans la liste du maire sortant, Olivier Bianchi.