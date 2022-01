"Emmerder les non-vaccinés" : "Ce n'est pas comme ça que Macron va nous convaincre" répondent des Limougeauds

Emmanuel Macron a déclaré mardi dans Le Parisien, être décidé à "emmerder" les non-vaccinés "jusqu'au bout" en "limitant pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale". Ces personnes qui n'ont toujours reçu aucune dose à Limoges oscillent entre tristesse et dédain.

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder", ces propos chocs tournent en boucle depuis le début de la journée. Ils ont été tenus par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron dans le Parisien. Aymeric fait parti de ces non-vaccinés. Ce Limougeaud assume et n'est pas étonné par ces mots choisis du Président. Ce même Emmanuel Macron déjà à l'origine du pass sanitaire et bientôt du pass vaccinale : "On nous emmerde déjà", rappelle le jeune homme. "Dans leur logique ils vont aller jusqu'au bout mais ça ne me fera pas changer d'avis. Mais non, je ne suis pas surpris par ces propos. On sort moins mais on sait ce que cela implique d'avoir fait ce choix."

"On est un peu obligé de se faire vacciner

Isabelle n'a pas accueilli les mots du Président de la même façon. Dans cette interview, le chef de l'Etat a estimé qu'un "irresponsable n'est plus un citoyen" en parlant des personnes non-vaccinées. Une autre phrase choc qui attriste la jeune femme. "Je ne suis pas antivaccin. Je ne souhaite juste pas me faire vacciner. Je me disais que j'allais le faire dans les prochains jours mais quand il nous parle comme ça, ça me repousse. Ce n'est pas comme ça qu'il va nous convaincre."

Elle a finit par se laisser convaincre. Ahamyati a fait sa première dose à la polyclinique de Limoges. "Je ne voulais pas du vaccin mais là pour mes études et ma vie ce n'était plus possible." Elle explique que ce n'est plus pour se faire "embêter". "Je veux juste pouvoir profiter de mes amis. On est un peu obligé de se faire vacciner aujourd'hui." Selon les professionnels de santé de la polyclinique de Limoges, ils ne sont pas nombreux à se décider ces derniers temps comme Ahamyati. Seulement 3% des injections quotidiennes sont des premières doses.