Émotion à Aix-en-Provence après les propos anti-arabes d'une élue de la majorité

Décidément la "belle endormie" n'a jamais aussi mal portée son surnom ! Les propos anti-arabes partagés sur le Facebook d'une élue de la majorité secouent la ville d'Aix-en-Provence. Après sa condamnation pour prise illégale d'intérêts et détournement, c'est une nouvelle affaire embarrassante pour Maryse Joissains, actuellement en retrait de la mairie d'Aix-en-Provence.

Quels sont les faits ?

Françoise Terme, adjointe déléguée au Jas de Bouffan, quartier populaire à l'ouest de la ville a partagé sur Facebook des propos discriminatoires sur les "arabes".

Les faits remontent à fin octobre mais l'affaire est rendue publique par l'opposition socialiste qui réclame la démission de l'élue.

"J'ai pris acte de la situation et j'ai retiré à madame Terme sa fonction de coordinatrice du Jas de Bouffan" - Maryse Joissains

Maryse Joissains actuellement absente a réagi par communiqué. "Ce partage sur Facebook, légitimement critiqué, indique la maire, intervient dans un contexte de violence provoqué par les nombreux attentats qui ont endeuillé la France ; mais il est du rôle de l’élu de ne pas céder à sa colère et de rester maître de ses émotions. Je comprends et partage l’émoi de la population musulmane. J’ai pris acte de la situation et j’ai retiré à madame Terme sa fonction de coordinatrice du Jas de Bouffan.

Je connais l’attachement de madame Terme à la population du Jas de Bouffan et son dévouement à son service durant plusieurs années. La sanction sera durement ressentie mais elle est mesurée, nécessaire et justifiée. J’invite toutes les populations au calme dans un moment où la France souffre et a besoin de nous tous".

Contactée par France Bleu Provence, Françoise Terme n'a pas répondu à nos sollicitations. De son côté, l'opposition PS a fait un signalement au procureur d'Aix-en-Provence.

Plusieurs associations du Jas de Bouffan appellent à un rassemblement à la Méjane, mercredi à 13 heures juste avant le conseil municipal prévu à 14 heures.