Émotion à Menton après la mort de son maire, Jean-Claude Guibal

Un maire indéboulonnable! Pour beaucoup de d'habitant "la ville de Menton c'est Jean-Claude Guibal, et Jean Claude Guibal c'est la ville de Menton". La mort de cette figure de la politique dans les Alpes-Maritimes en plein dans son sixième mandat ravive les souvenirs de ses administrés.

Sous le choc les mentonnais "pur jus" comme les habitants plus récents témoignent de leur grande tristesse et du grand vide causé par cette perte. Beaucoup évoquent des chantiers emblématiques comme les Sablettes, le musée Cocteau ou encore récemment l'escalier de la vieille ville de Menton. D'autres veulent rendre hommage à un personnage qui a rénové leur ville, tout en maintenant la tranquillité publique. C'est pour ça d'ailleurs que Patricia s'est installée sur place il y a quelques années.

Comme d'autres elle espère que ceux qui lui succéderont resteront dans la continuité de l'action menée depuis trois décennies. Françoise elle se souvient "d'un homme sympathique qui disait toujours oui, sans forcément que ce "oui" soit suivi d'effets".

Dans une ville de la taille de Menton, le maire laisse l'impression d'être un homme accessible. "Il venait tous les samedis m'acheter des pâtes fraiches" dit avec fierté une commerçante à la retraite,

"Chaque année, on disait il ne sera plus là, il ne sera plus là, mais il est resté jusqu'au bout."

Justement, la très longue durée de l'ère Guibal ne laisse pas non plus indifférents. C'est un gage de crédibilité pour un jeune commerçant, et de toute façon c'est la démocratie, confirme Marie. Certains habitants sont plus perplexes. "Je n'ai connu que lui" confie Mathieu, et "quand je suis né, il était déjà là" rappelle un jeune trentenaire.

Frédéric le confesse : "Je n'étais pas un de ses électeurs privilégié, mais il a fait beaucoup pour la ville". Pour une partie des habitant Jean-Claude Guibal a surtout mis le paquet sur la tranquillité publique au détriment d'une ville animée. "Il y a trente ans, je faisais partie des gens qui n'étaient pas fan de lui, je voulais une ville plus vivante" poursuit Frédéric. Maintenant, je suis âgé de 53 ans et je reconnais apprécier cette tranquillité que Jean-Claude Guibal a contribuer à apporter". Un peu contre les aspiration de sa jeunesse, concède-t-il.