A partir de ce jeudi, les élus examinent pendant trois jours le budget de la région Bretagne : plus d'1,7 milliard d'euros. Loîg Chesnais-Girard, le président du Conseil régional, était l'invité de France Bleu Breizh Izel ce jeudi.

Emploi et la vie quotidienne au coeur du budget de la région Bretagne

Les élus de la région Bretagne s'apprêtent à ouvrir ce jeudi la session la plus importante de l'année : l'examen et le vote du budget, qui s'élève à plus d'1,7 milliard d'euros. Le président du conseil régional, Loïg Chesnais-Girard, évoque un budget basé sur la vie quotidienne des Bretons : "Il y a l'emploi, la mobilité, la fibre attendue dans beaucoup d'endroits", mais aussi la jeunesse, "le sport, la culture, la solidarité".

Le président de la région estime ce jeudi qu'il n'y aura pas de souci sur le vote, avec "l'envie d'avancer sur la Bretagne", et malgré les élections présidentielle et législatives qui se profilent.

Pas de collier d'immunité.

Concernant les polémiques concernant le vice-président et maire de Carhaix, Christian Troadec, le président de région affirme qu'il n'y a "pas de collier d'immunité" mais "ce ne sont pas mes sujets, il y a des actions en justice en cours, chacun doit assumer ses responsabilités".

Ce samedi 26 février, le conseil régional doit voter la convention pour les langues de Bretagne, qui doit être signée avec l'Etat. Diwan (le réseau d'enseignement immersif en breton) regrette que cette convention ne prenne pas en compte les difficultés et les besoins du réseau. Aujourd'hui, les nouvelles écoles doivent attendre deux ans dans l'académie de Rennes, pour être sous-contrat.