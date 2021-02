Emploi, logement, contrôles d'identité : une plateforme lancée pour lutter contre les discriminations

Le gouvernement a lancé ce vendredi une plateforme, via un site internet et un numéro de téléphone, pour lutter contre les discriminations. Elle est gérée par les services de la Défenseure des droits.

"On ne peut pas parler d'égalité des chances si on ne lutte pas contre les discriminations." C'est ce constat, dressé par Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, qui sert de conducteur à la plateforme anti-discriminations lancée vendredi 12 février par le gouvernement. Elle est gérée par les services de la Défenseure des droits et joignable soit sur le site antidiscriminations.fr, soit au 3928.

A qui s'adresse-t-elle ?

Cette plateforme "est destinée aux personnes qui sont victimes de discrimination ou aux témoins", a expliqué sur franceinfo Claire Hédon, Défenseure des droits. L'objectif est, selon elle, "d'accompagner les personnes, de les écouter, de répondre à leurs questions, de pouvoir les orienter, de donner une première qualification juridique." Le but étant, au final, d'aider ces personnes à faire respecter leurs droits. "On ne peut pas accepter qu'une personne qui est discriminée [...] n'ait pas confiance dans la capacité de voir ses droits respectés", s'est agacée Elisabeth Moreno.

De quelles discriminations parle-t-on ?

Comme l'a précisé Claire Hédon sur franceinfo, il faut qu'il y ait "une inégalité de traitement" en fonction de certains critères comme l'origine ou le sexe d'une personne. Il y a 25 critères recensés au total. Les discriminations peuvent se dérouler dans différentes sphères comme l'emploi, le logement ou encore l'accès au service.

Il y a aussi des équipes de juristes spécialisées sur les questions des violences et des discriminations policières. "Ma grande inquiétude, c'est la question des contrôles d'identité", a précisé Claire Hédon. "Dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable." Elle aimerait ainsi se voir mettre en place des "zones sans contrôles d'identité".

Qui est à l'autre bout du fil ?

Les écoutants sont des juristes, qui sont en capacité d'accompagner les victimes ou les témoins. Outre le conseil, ces personnes peuvent également mettre en place des médiations, avec une entreprise ou une agence immobilière par exemple, pour tenter de mettre fin à la discrimination. Des opérations de "testings" peuvent aussi être réalisées, c'est-à-dire l'envoi de différentes candidatures tests pour voir s'il y a une discrimination systémique. Les juristes peuvent également rendre un avis sur le problème ou de faire des observations si la victime décide de porter son affaire en justice.

En revanche, la plateforme ne propose pas d'avocats. "Je reste persuadée que des victimes de discrimination auront envie d'être accompagnées par le monde associatif qui fait un travail formidable sur ce point-là", a affirmé Claire Hédon. Elle ne fait pas non plus de signalement aux services de contrôle des forces de l'ordre (l'IGPN pour la police et l'IGGN pour la gendarmerie).