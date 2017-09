Emplois aidés : les responsables d'associations rencontrent François de Rugy

Le président de l'Assemblée Nationale, François De Rugy a reçu la visite d'une trentaine de dirigeants d'associations ce vendredi après-midi à sa permanence de Nantes. Des associations qui dénoncent la suppression de contrats aidés et qui réclament une table ronde sur le sujet.

On a besoin de pouvoir dire que le président de l'Assemblée Nationale nous soutient dans notre combat" - Yves Pouzaint, le président de la FAL 44

Ce à quoi l'élu répond :

Je ne vous autorise pas à dire ça, ce serait trop simple et trop simpliste. Sur l'urgence je n'ai pas de solution à fournir clé en mains. Pour l'instant le gouvernement n'a pas changé sa position."- François de Rugy

A la responsable de l'association "Corto Loisirs" qui souligne que le gouvernement a adapté sa position "pour les écoles Diwan" et qui estime que "c'est une situation de mépris par rapport aux petites associations", François de Rugy rétorque "je ne vais pas aller manifester avec vous, ce serait faire de la démagogie".

Les responsables d'associations réclament "la suspension de la suppression des emplois aidés au niveau local et national". Ils demandent l'organisation de tables rondes avec les collectivités locales et les acteurs de l 'état pour s'entendre sur comment décider des modes d'obtention des emplois aidés sur les crédits Politique de la Ville, Jeunesse, Sports, etc...

François de Rugy s'est engagé à répondre par courrier aux sollicitations. Il a reçu les responsables d'associations pendant deux heures. En précisant que "sa porte est et restera ouverte".

