« Émus » et « impressionnés », les nouveaux députés normands font leurs premiers pas à l'Assemblée nationale

On les avait quittés victorieux dans leur QG de campagne dimanche 18 juin sur les coups de 20 heures. Cette semaine, les députés de la 15e législature prennent leurs fonctions à l'Assemblée nationale. Plusieurs élus Normands ont fait le déplacement ce mardi. Une première pour bon nombre d'entre eux.

Les députés République en Marche Fabrice Le Vigoureux (1ere circonscription du Calvados), Bertrand Bouyx (circonscription Bessin-Côte de Nacre) et Christophe Blanchet (4e circonscription du Calvados), étaient assez impressionnés par les lieux. Ce dernier confiait d'ailleurs sur le perron du palais :

Nous sommes intimidés, c'est humain. Je n'avais jamais mis les pieds à l'Assemblée. Je l'avais juste vue dans les reportages des médias. Il va vite falloir s'imprégner de cet endroit historique. »

Sébastien Leclerc, également élu pour la première fois, dans la 3e circonscription du Calvados, résumait l'état d'esprit ambiant : « Je vous avoue que je réalise à peine. J'en ai des frissons. L'hémicycle est plus grand que ce que j'ai déjà connu, mais je suis prêt à y prendre la parole. »

Sébastien Leclerc a son badge pour les bancs de l'Assemblée. © Radio France - Esteban Pinel

Tous ont confié leur « émotion » et leur « fierté », comme Sonia Krimi, nouvelle député de la Manche. « En entrant dans l'hémicycle, j'ai pensé à mon grand père, tirailleur tunisien pendant la Seconde guerre mondiale. Il aurait été fier de moi », glissait l'ancienne enseignante, le sourire éclatant.

Non loin de là, Bertrand Bouyx a été sollicité par des médias nationaux pour commenter les affaires qui touchent certains membres du gouvernement et de la majorité. François Bayrou ? « Il n'est pas mis en examen. Attendons que des décisions soient prises. Aujourd'hui, il a sa légitimité. » Richard Ferrand futur président du groupe parlementaire République en Marche ? « Nous ne connaissons pas tous les candidats pour cette fonction. J'attends d'avoir plus d'informations. Je voterai en mon âme et conscience. » Le néo-député a opté pour une certaine prudence au micro.

Le député du Bessin @BertrandBouyx répond à ses premieres interviews dans les couloirs de l'Assemblée ! #legislative2017 pic.twitter.com/eusvMg9Wgu — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) June 20, 2017

Au programme pour les élus : les très longues formalités administratives. « Je suis arrivé à 9 heures, et j'en ressors à midi », comptait Christophe Blanchet. Assistants parlementaires, assurances, écharpe, macaron pour les véhicules, etc... Autant de détails à régler rapidement. S'en est suivi une visite de l'Assemblée nationale ainsi que les traditionnelles photos officielles. « Nous avons été très bien accueillis. C'est très bien organisé », relevait M.Blanchet.

Fabrice Le Vigoureux imaginait l'hémicycle "plus grand". Le député de Caen a savouré sa visite de l'Assemblée. © Radio France - Esteban Pinel

Le député du Calvados Christophe Blanchet se dit "intimidé" par l'Assemblée nationale. © Radio France - Esteban Pinel

Pour certains députés de la région, cette journée avait plus des allures de « rentrée des classes », selon Stéphane Travert, réélu dans la Manche. « On découvre les nouveaux copains de classe. Nous les accueillons. Je vais travailler avec mes collègues normands, en assurant un peu de tutorat au début. Mais je suis sûr qu'ils se feront très vite à leurs nouvelles missions. »

La députée cherbourgeoise @soniakrimi50 fait son entrée à l'Assemblée. Premiers pas très souriants#legistatives2017 pic.twitter.com/vP11FBqqkc — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) June 20, 2017

« Travailler ensemble », « être présent dans la circonscription », des mots régulièrement entendus dans les couloirs de l'Assemblée. Les députés ont « hâte que que ça commence ». De fait, rendez vous dès le week-end prochain pour un séminaire sur le fonctionnement des pratiques parlementaires et l'organisation générale de l'Assemblée. Viendra ensuite le temps d'élire les chefs de groupe parlementaire, et des premières séances, dès la semaine prochaine. Le discours de politique générale du Premier ministre Edouard Philippe, est lui prévu le 4 juillet prochain.