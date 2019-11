En 2020 à Nîmes, nous visons la victoire ! Le 7H50 de Yoann Gillet, candidat du Rassemblement National

Yoann Gillet, conseiller régional, conseiller municipal à Nîmes, délégué communautaire à Nîmes-Métropole est candidat en mars prochain aux municipales. Il fait son 7H50 ce lundi sur France Bleu Gard Lozère.

Yoann Gillet a choisi ce lundi France Bleu Gard Lozère pour annoncer sa candidature aux élections municipales à Nîmes en mars prochain.

A 33 ans, le conseiller municipal à Nîmes et délégué communautaire à Nîmes-Métropole a déjà un long parcours politique.

En 2014 déjà, Yoann Gillet avait conduit la Liste "Nîmes, ville française !".

Il avait obtenu plus de 24% des voix au second tour et 7 élus. En 2015, il est défait aux départementales (49% des voix au second tour). Il est élu à la grande région Occitanie (scrutin de liste), et mène de concert une carrière nationale au RN. Aux législatives de 2017,en plein vague macroniste, il se qualifie pour le second tour mais s'incline. Toujours ce fameux plafond de verre qui pour le moment jamais ne se brise. En mars 2020, il tentera donc la passe de 2 aux municipales à Nîmes.