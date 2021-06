En 2020, les installations nucléaires en Auvergne-Rhône-Alpes étaient sûres selon l'ASN

En 2020, le niveau de sûreté nucléaire et de radioprotection en Auvergne-Rhône-Alpes était satisfaisant selon le bilan annuel de la division territoriale de Lyon de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Parmi les sites inspectés, plusieurs se trouvent en Isère.

L'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Pour fonctionner, le réacteur a besoin d'électricité, d'eau et d'air, et peut être réalimenté dans les trois cas par les agents de la FARN

Ce mercredi, la division territoriale de Lyon de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a présenté ses conclusions sur les 293 contrôles qu'elle a effectués en 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes. Il en ressort que le niveau de sûreté nucléaire et de radioprotection dans la région était satisfaisant l'année dernière.

Trois installations iséroises scrutées, une pose problème

Parmi les contrôles réalisés en 2020, plusieurs l'ont été dans des établissements isérois. La centrale de Saint-Alban, située à cheval sur les communes de Saint-Maurice-l'Exil et Saint-Alban-du-Rhône, a été inspectée et fait figure de bonne élève dans la région car elle affiche de meilleurs résultats que les trois autres centrales vérifiées en Auvergne-Rhône-Alpes, en terme de sûreté nucléaire, de radioprotection mais aussi de respect de l'environnement.

Le Groupement hospitalier mutualiste de Grenoble (GHM) a été épinglée par l'autorité de sûreté nucléaire en raison d'un problème repéré dans son service de radiothérapie. Un patient traité sur une jambe a vu apparaître une brûlure sur un de ses orteils à cause d'une exposition aux rayonnements au mauvais endroit pendant une dizaine de séances, heureusement sans provoquer de conséquences graves sur le patient. L'événement a valu au GHM un rappel à l'ordre.

Dans le domaine de la recherche, l'institut Laue Langevin à Grenoble a été scruté par l'ASN. La sûreté de son réacteur à haut flux est bien gérée, selon l'autorité nucléaire qui pointe tout de même un bémol : les installations sont vieillissantes. Elles devraient être rénovées avant la fin de l'année.

Des inspections chamboulées par la pandémie

Près de 300 contrôles ont été menés par la division territoriale de Lyon de l'autorité de sûreté nucléaire en 2020, c'est 11% de moins que l'année précédante en raison de la crise sanitaire et les inspections qui ont eu lieu ont été réalisées à distance. Les agents de l'ASN ont passé des heures à étudier des documents et des photos envoyés par les gestionnaires de sites avant de mener des entretiens en visio. Un fonctionnement "presque plus précis qu'en temps normal", souligne la division lyonnaise de l'ASN.

Malgré la crise sanitaire, les quatre centrales nucléaires inspectées dans la région ont globalement bien respecté la surveillance et l'exploitation de leurs installations, tout comme la protection des travailleurs et de l'environnement. Quant aux établissements de santé, très chargés avec la gestion de la pandémie, beaucoup ont échappé aux contrôles. On compte 28% d'inspections en moins par rapport à 2019 dans les services de médecine nucléaire. Cependant, partout où les vérifications ont pu se faire, aucune défaillance majeure n'a été repérée par l'ASN.

Les contrôles de l'ASN en quelques chiffres

293 inspections ont été réalisées en 2020 dont :

96 dans les centrales nucléaires du Bugey, de Saint-Alban, de Cruas-Meysse et du Tricastin

81dans les usines et les installations en démantèlement

101 dans le nucléaire de proximité

15 dans le domaine du transport de substances radioactives

31 événements significatifs ont été repérés dont un de niveau 2 sur l’échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques.

Trois procès-verbaux ont été dressés et une mise en demeure d’un responsable d’activité nucléaire a été prononcée pour qu'il se conforme à la réglementation. Il s'agit de l’Institut de cancérologie Lucien Neuwirth situé dans la Loire.