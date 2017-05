En Alsace, cinq députés sortants sur quinze ne se représentent pas pour les législatives

A cause, en partie, de la loi sur le non cumul des mandats, cinq députés sortants sur quinze ne se représentent pas en Alsace. Trois dans le Haut-Rhin et deux dans le Bas-Rhin. Des députés sortants uniquement Les Républicains. Si ils sont élus, ils devront abandonner leur mandat de maire.

De nouvelles têtes pour les élections législatives en Alsace. Elles auront lieu les 11 et 18 juin. Cinq députés sortants Les Républicains sur quinze ont décidé de ne pas se représenter.

Le point dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin

Dans le Haut-Rhin, trois députés sortant ne se représentent pas. Il s'agit de Michel Sordi et Jean-Louis Christ, ces maires de Cernay et Ribeauvillé, touchés par la loi sur le non cumul des mandats devaient abandonner la mairie, pour se consacrer à leur poste de député. Ils ont finalement choisi de rester dans leur commune. Ils laissent la place à Raphaël Schellenberger, le maire de Wattwiller et à Jacques Cattin, le maire de Vœgtlinshoffen. Arlette Grosskost avait décidé de ne pas briguer un quatrième mandat, c'est Olivier Becht, le maire de Richeim qui va tenter de conserver son siège.

Dans le Bas-Rhin, deux députés sortants ne se représentent pas. Dans la 3ème circonscription dans le secteur de Schiltigheim, André Schneider passe la main à son suppléant Georges Schuller maire de Reischtett. Dans la 9éme circonscription : Claude Sturni renonce et reste à la mairie de Haguenau, son successeur n'est autre que le maire de Brumath, Étienne Wolf.

Les six candidats Les Républicains dans le Haut-Rhin, que des hommes © Radio France - Guillaume Chhum

Où sont les femmes en Alsace ?

En Alsace, une seule femme a obtenu l'investiture chez Les Républicains, il s'agit de la députée sortante Sophie Rohfritch, qui avait succédé en 2012 à Yves Bur. En cas de victoire, elle devra abandonner la mairie de Lampertheim. Les femmes devront se contenter de rôle de suppléantes. Dans le Haut-Rhin, aucune femme n'a été investie. "C'est un concours de circonstances, le choix s'est fait comme ça", a souligné, embarrassé, Eric Straumann, le député sortant à Colmar. Arlette Grosskost dans le Haut-Rhin a laissé sa place à un homme, Olivier Becht, le maire de Rixheim.

Qui sont ceux qui se représentent ?

Dans le Haut-Rhin, Eric Straumann repart au combat à Colmar, il devra si il est élu laisser son fauteuil de président du Conseil Départemental du Haut-Rhin. Jean-Luc Reitzer, le maire d'Altkirch repart également. Tout comme Francis Hillmeyer, le maire de Pfastatt. Si ils sont élus, ils devront quitter la mairie.

Dans le Bas-Rhin, les députés sortants de gauche, Philippe Bies et Eric Elkouby se représentent. Tout comme Patrick Hetzel, le député Les Républicains sortant de Saverne. A droite il y a aussi : Antoine Herth, Laurent Furst, Frédéric Reiss, et Sophie Rohfritch, seule femme investie en Alsace chez les Républicains.