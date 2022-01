En Ariège, Christiane Taubira dit qu'elle "réfléchit très sérieusement" à sa candidature

L'ancienne ministre Christiane Taubira, en déplacement dans l'Ariège, a affirmé jeudi "réfléchir très sérieusement" à se présenter à l'élection présidentielle d'avril 2022, précisant qu'elle dévoilera sa décision "le 15 janvier au plus tard". "Je réfléchis très sérieusement à pouvoir être en capacité d'agir sur l'amélioration de la vie des Françaises et des Français", a déclaré l'ancienne garde des Sceaux, après avoir visité une ferme d'agriculture biologique sur la commune de Brie.

"Je veux agir en terme de politique publique, et je sais ce que ça veut dire, j'ai déjà exercé le pouvoir", a ajouté Mme Taubira, qui a été ministre de la Justice de 2012 à 2016. Elle a indiqué qu'elle dévoilerait sa décision "le 15 janvier au plus tard", soit moins de deux semaines avant la Primaire populaire, initiative citoyenne prévue du 27 au 30 janvier.

Réaction aux propos d'Emmanuel Macron

Christiane Taubira a par ailleurs vivement réagi aux propos du président Emmanuel Macron, qui s'est dit prêt à "emmerder" les non-vaccinés, ainsi qu'à ceux de la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui a dit jeudi vouloir "ressortir le Kärcher". "Ce sont des déclarations de fragmentation. Il y a un projet politique derrière ça: c'est la fragmentation, la fracture, la division systématique, et en fin de compte la dislocation de la société, et nous allons tous y perdre", s'est-elle indignée. "Le président avait jusque là essayé d'éviter la vulgarité. Là, il a fait une déclaration qui est quand même très préoccupante", a dénoncé l'ancienne garde des Sceaux sous François Hollande. Elle a souligné "l'obligation permanente de dignité et de responsabilité" des responsables politiques.