En attendant la candidature d'Emmanuel Macron, son comité de soutien se met en marche dans l'Indre

Le comité de soutien à Emmanuel Macron dans l'Indre vient de se présenter officiellement à la presse ce samedi 26 février. Pour le moment, il mène une campagne en vue de l'élection présidentielle forcément un peu particulière : le président sortant n'est toujours pas officiellement candidat, et son entrée en course pourrait encore retardée en raison de la guerre en Ukraine.

Une campagne perturbée

Le parti présidentiel compte 667 adhérents dans l'Indre, une trentaine d'entre eux est déjà mobilisée activement dans cette campagne, avec par exemple des actions de tractage. Une campagne mise sur pause en ce moment, au vu de la crise internationale entre la Russie et l'Ukraine. Selon le député LREM de la première circonscription de l'Indre, François Jolivet, il n'y a pas le choix : "Évidement cela pose difficulté, mais il n'est pas facile de vendre un programme [quand] aujourd'hui, l'attente des Français, c'est d'être rassurés (...) Il n'y avait pas eu de tels événements militaires depuis la Seconde guerre mondiale (...) Il ne s'agit pas non plus de nous faire confisquer la démocratie. Donc il y aura programme, campagne; ca se fera mais pas maintenant (...) Je pense que les Français attendent de leur président de la République qu'il soit dans la conduite de la Nation (...) Vous me permettrez peut-être cette manière de dire, il a autre chose à s'occuper qu'une campagne électorale en ce moment". Interrogé sur la date possible de déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, le député de l'Indre n'apporte pas de précisions. Un premier meeting à Marseille était envisagé le 5 mars, mais selon François Jolivet, il pourrait très bien être repoussé.

Des critiques face à cette déclaration tardive

Les opposants politiques et certains observateurs critiquent cette entrée tardive en campagne d'Emmanuel Macron. Des remarques que Patrice Soudy, nouveau référent départemental de la République en marche dans l'Indre, a du mal à entendre : "La démocratie fonctionne, je ne vois pas où est le problème (...) Je pense que le contexte est prioritaire et qu'il serait illusoire et désuet de vouloir à tout prix aujourd'hui mettre en avant cette campagne par rapport aux craintes qui sont exprimées aux portes de l'Union européenne"

On a un patron, il s'appelle Emmanuel Macron, et on attend ses directives - Patrice Soudy

Pour le président du comité de soutien à Emmanuel Macron dans l'Indre, Steve Storia (Modem), le programme de son candidat est par ailleurs déjà plutôt clair, puisqu'il s'inscrira dans la continuité du mandat qui vient d'être effectué. "Il sera devant ses adversaires au moment voulu pour s'exprimer. Et je ne pense pas que l'on a besoin d'un mois et demi pour faire le constat, mais les débats auront lieu". Reste désormais à savoir quand.