En Auvergne-Rhone-Alpes, les Verts appellent à une union de la gauche derrière eux pour les régionales

Les militants d'EELV ont tranché : dans un vote interne, 55% ont dit oui à une alliance avec toute la gauche pour les régionales en région Auvergne Rhône Alpes. Mais avec une condition : que leur candidate, Fabienne Grébert, soit tête de liste de ce rassemblement. Deux tiers des souhaitent en effet garder Fabienne Grébert comme tête de liste après résultats de cette consultation en interne.

Une décision qui tombe alors qu'un récent sondage Harris, commandé par les écologistes, assure que 45 % des personnes interrogées estiment que ce serait « une bonne chose » que la Région Auvergne-Rhône-Alpes soit présidée par un ou une écologiste. Et c'est donc encouragée par ce sondage que Fabienne Grébert lance un appel aux forces de gauche à s'allier derrière elle.

"Les partis de gauche n'ont cessé de lancer des appels du pied aux écologistes, aujourd'hui, les écologistes ont dit banco, on y va ensemble, mais sous conditions !" - Fabienne Grébert

"Le mandat qui nous est donné c'est de faire une alliance de toutes les forces de gauche. Nous n'avons pas mandat pour faire une alliance soit avec le bloc PS, soit avec le bloc LFI PC. C'est soit nous faisons une alliance de toutes les gauches, soit nous partirons en autonomie. Ils n'ont cessé de lancer des appels du pied aux écologistes, aujourd'hui, les écologistes ont dit banco, on y va ensemble, mais sous conditions ! J'ai eu Najat-Vallaud-Belkacem au téléphone,; elle doit revenir auprès de son groupe et nous devons nous revoir dans les jours qui viennent. Moi, je pense que le bon timing serait de se donner un mois pour conclure cette décision. Et nous allons tout faire pour gagner cette région".