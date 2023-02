En Berry, des démissions d'élus en cascade depuis 2020

L'écharpe serait-elle trop lourde à porter ? Depuis 2020, les démissions d'élus se multiplient en Berry. Des maires, des adjoints ou de simples conseillers municipaux renoncent à leurs fonctions. Une situation particulièrement présente dans les petites communes rurales de moins de 1.000 habitants. Comment expliquer ce phénomène ? France Bleu Berry s'est penché sur la question.

"Un mouvement sans précédent"

Il portait l'écharpe tricolore depuis plus de 20 ans. Dans le Cher, à Sury-près-Léré, Pascal Viguié n'est plus maire. En octobre dernier, il a renoncé à sa fonction. L'ancien édile dénonce un changement radical de la fonction de maire. "Le mandat me plaisait énormément mais la gestion a trop changé. On ne gère plus notre commune, ni les sujets importants, c'est comme si on avait été démis de nos fonctions, regrette-t-il. On nous a enlevé les compétences de l'eau et de l'assainissement par exemple. Aujourd'hui, on ne fait plus qu'appliquer ce qui vient du dessus".

En cause également : la lourdeur administrative. "Plus ça va, plus il faut remplir des papiers, déplore l'ancien maire de Sury-près-Léré. Être au service des administrés oui, être au service de l'administration non". Et il n'est pas le seul à en avoir plus qu'assez. Depuis 2020, près de 328 élus ont démissionné dans le Cher. Un chiffre en hausse de 41 % par rapport à la dernière mandature. "C'est énorme ! Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est quotidien mais c'est un mouvement sans précédent", s'inquiète Philippe Moisson, président de l'association des maires du Cher.

Des incivilités en hausse contre les élus

Selon lui, ces démissions s'expliquent également par la montée des incivilités. En fin d'année dernière, trois maires ont été victimes d'agressions physiques dans le département du Cher. "Dans les communes rurales, on croise le maire à la boulangerie tous les matins. Quand on a un problème, on lui en parle, explique Philippe Moisson. Avant, ça s'arrangeait gentiment avec une poignée de main, aujourd'hui, ça se termine par un coup de poing dans la figure ou un coup de fusil dans la cabine du tracteur".

Plus de démissions dans les petites communes

Dans l'Indre aussi, les élus sont nombreux à rendre l'écharpe. Ils sont plus de 270 à avoir démissionné en deux ans, contre 267 au total sur la dernière mandature. Depuis 2020, les communes de moins de 1.000 habitants concentrent 73 % des démissions. "On a trois fois plus de démissions dans les communes de moins de 1.000 habitants" , précise Claude Doucet, président de l'association des maires de l'Indre.

La faute, selon lui, à la sursollicitation des élus. "Vous êtes 24h/24 à la merci de ce qu'il se passe sur la commune, on peut vous appeler à trois heures du matin pour des chiens errants sur la voie publique, ça contribue à décourager les maires", insiste-t-il.

Les administrés en demanderaient-ils trop à leur maire ? "Ils viennent souvent nous demander de les aider financièrement, à payer la cantine par exemple. Le maire doit faire l'assistant social et le médiateur mais ce n'est pas son rôle de compenser l'abandon des services publics", ajoute Philippe Moisson, président de l'association des maires du Cher. Reste maintenant à enrayer l'hémorragie, avant les prochaines élections municipales en 2026.