"En Bretagne, électeurs de gauche et de droite se sont retrouvés chez Emmanuel Macron" Ronan Doaré politologue

Ronan Doaré maître de conférence en droit public à l'université Rennes 2 et politologue de France Bleu Armorique analyse les résultats du premier tour de la Présidentielle.

Pour Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à l'université Rennes 2 et politologue de France Bleu Armorique, le résultat du premier tour de la Présidentielle n'est "pas une grand surprise. C'est ce qu'annonçaient les sondages encore vendredi dernier". Le premier enseignement de ce scrutin explique le politologue, c'est que "les deux grands partis de gouvernement, le PS et LR, sont écartés du second tour. C'est la première fois pour la droite depuis le début de la Vème République. La seconde fois pour la gauche".

"Emmanuel Macron a répondu à un besoin de renouvellement de l'offre électorale" Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à l'université Rennes 2 et politologue de France Bleu Armorique

Sur le succès d'Emmanuel Macron, candidat du Mouvement En Marche!, il s'explique notamment dans sa capacité à répondre "à un besoin de renouvellement de l'offre électorale, lui qui était encore inconnu il y a deux ans et qui n'a créé son parti qu'il y a un an. En Bretagne, Emmanuel Macron a su rassembler des gens de droite et de gauche. Il a bénéficié aussi du vote utile au détriment de Benoit Hamon".

"Le Parti Socialiste va devoir tirer les conséquences de cet échec" Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à l'université Rennes 2 et politologue de France Bleu Armorique

Sur le vote Front National en Bretagne, Ronan Doaré souligne son implantation régulière depuis plusieurs scrutins. "Beaucoup de communes rurales ont placé Marine Le Pen en tête, les zones périphériques aussi alors que les villes ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron".