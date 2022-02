En campagne dans l'Indre, Valérie Pécresse défend la ruralité

C'est la deuxième fois en quelques mois que Valérie Pécresse vient en campagne dans l'Indre. En octobre, elle n'avait pas encore été choisie par LR pour être candidate à la présidentielle. C'est désormais chose faite, et ce lundi, elle est venue présenter son projet, et notamment ce qu'elle envisage pour les zones rurales et les villes moyennes.

Réinvestir dans les territoires pour faire revenir des habitants

En visite à la cité du numérique de Châteauroux, Valérie Pécresse a salué l'importance de favoriser les start-up et le développement d'innovations dans les villes moyennes.

Faire rimer modernité et ruralité, ça me parle, c'est le cœur de mon projet de nouvelle France

À plusieurs reprises, elle a insisté sur sa volonté de développer la fibre partout sur les territoires durant le prochain quinquennat. "Cela ouvre de nouvelles potentialités économiques".

Le retour des habitants dans les campagne est également favorisé par la pandémie : "très nombreux sont les habitants des métropoles qui veulent retrouver un cadre de vie plus authentique, plus proche de la nature, et accueillant" explique-t-elle. Le programme de la candidate repose sur un aménagement du territoire autour de 350 villes moyennes telles que Châteauroux. Et pour favoriser l'installation, elle souhaite mettre en place des aides pour accéder à des prêts à taux zéro "dans toute la France et plus seulement les métropoles", et aider à la création d'entreprises locales, notamment en défiscalisant à 50% les investissements de proches (parents, voisins).

Lors de l'échange entre Valérie Pécresse et des jeunes travailleurs de La Châtre, les apprentis tailleur de pierre, jeunes agriculteurs ou encore boulangers, lui ont aussi largement fait part de leurs inquiétudes quant au manque d'accès à certains services. A commencer par la santé. "Pendant cinq ans je n'ai pas eu de médecin traitant", explique l'un d'eux. L'occasion pour Valérie Pécresse de développer le volet de son programme sur les études de médecine : la candidate souhaite ajouter une année aux étudiants généralistes, la dernière consacrée à des stages dans des déserts médicaux, "pour leur faire voir un autre aspect du métier, et les inciter à venir s'installer". Selon elle, la redynamisation des campagnes passe par plusieurs plans : la santé donc, mais aussi les infrastructures et l'accès aux services publics.

La décentralisation au cœur de l'aménagement des territoires

Pour ces investissements dans les campagne, Valérie Pécresse veut développer ce qu'elle nomme "La France capitale".

Je souhaite faire la plus grande loi de décentralisation depuis la loi Deferre , transférer des blocs entiers de compétences aux départements, aux communautés de communes et aux régions

"On l'a vu là aussi pendant la crise Covid : plus on est proches, plus on agit" a-t-elle expliqué. Une réforme qui a séduit Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine et président de Territoires en Mouvement. Présent lors de la visite ce lundi, il a affirmé que le programme de la candidate LR correspondant à sa vision des territoires : "travailler là où l'on veut vivre".