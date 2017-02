VIDEO - En meeting dans les Ardennes, François Fillon dénonce des attaques d'une "violence inouïe"

En pleine tourmente, François Fillon est en meeting ce jeudi dans les Ardennes. Le candidat de la droite à la présidentielle a dénoncé des attaques "d'une violence inouïe". Quatre personnes ont été exclues de son meeting. Plus tôt, il a refusé de s'exprimer sur le reportage d'"Envoyé spécial".

En meeting à Charleville-Mézières ce jeudi soir, François Fillon a de nouveau répliqué aux attaques "soigneusement préparées" à son encontre. Très ému, le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle a dit sa "colère froide" alors que lui-même et sa famille sont sous le coup d'une enquête judiciaire pour emplois présumés fictifs et abus de biens sociaux présumés.

Du jamais vu sous la Vème République "- François Fillon

François Fillon s'est dit à nouveau victime d'attaques "d'une violence inouïe. Du jamais vu sous la Ve République et même sans doute sous la IVe République". "Ces attaques ne sortent pas de nulle part, elles sont soigneusement préparées, elles ont été mijotées dans les arrière-cuisines de ces officines qu'on finira bien par découvrir un jour", a-t-il lancé.

Ces attaques ne sortent pas de nulle part. Elles ont été soigneusement mijotées dans les arrière-cuisines des officines qu’on découvrira. pic.twitter.com/Dl5RLwotLX — François Fillon (@FrancoisFillon) February 2, 2017

S'agissant des emplois de son épouse Penelope et de ses enfants, qu'il a rémunérés, François Fillon a dénoncé des "mensonges". "On me reproche d'avoir voulu que mon épouse soit la première de mes collaboratrices, celle qui depuis 40 ans construit avec moi mon parcours tous les jours", a-t-il dit. "Il n'y a à cela rien d'illégal et j'assume le choix qui fut le mien de m'appuyer sur elle, sur mes proches."

J'assume le choix qui fut le mien de m’appuyer sur mon épouse et sur mes proches. #FillonCharleville pic.twitter.com/sk6DxpGGsw — François Fillon (@FrancoisFillon) February 2, 2017

Par ailleurs, France Bleu Champagne-Ardenne indique que quatre personnes ont été exclues du meeting ce jeudi soir.

4 perturbateurs évacués du meeting de François Fillon à Charleville-Mézières L'un d'eux sort en scandant "le million, le million" — BleuChampagneArdenne (@fbleuchampagne) February 2, 2017

Fillon refuse de répondre sur les révélations d'"Envoyé Spécial"

Alors que France 2 a diffusé dans son émission "Envoyé spécial" des extraits d'un entretien filmé de son épouse, François Fillon a refusé jeudi de répondre aux journalistes qui le pressaient de questions à son arrivée à Poix-Terron dans les Ardennes. Selon l'équipe d'Envoyé spécial, Penelope Fillon déclare dans cet entretien accordé au Sunday Telegraph : « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari ». « Je ne répondrai à aucune de vos questions, je suis là pour parler de ce qui intéresse les Français », a prévenu l'ancien Premier ministre devant un nombre impressionnant de journalistes. « Tout cela, c'est de la calomnie, de la manipulation, je ne réponds plus à cela ».

Fillon démission"

Passé l'obstacle des journalistes, François Fillon a été aussi pris à partie par un simple citoyen. L'homme qui a voté pour lui à la primaire de la droite a crié ""Fillon Démission".

Premier contact de François #Fillon avec le terrain depuis l'affaire : un habitant crie "Fillon, démission" à son arrivée à Poix-Terron — BleuChampagneArdenne (@fbleuchampagne) February 2, 2017

Après la visite de la crèche de Poix-Terron, un autre homme a hurlé à François Fillon sa colère. Le service de sécurité a du le maintenir à distance. Un homme connu des services de police connu pour violence selon l'équipe du candidat à la présidentielle. L'affaire parasite donc le déplacement de campagne de François FIllon. Malgré tout, l'ancien Premier ministre a pris le temps d'échanger avec des éleveurs et des maires ruraux à Liart.