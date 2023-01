"En ce moment, c'est indécent" : face aux multiples crises, un maire de Moselle annule sa cérémonie des voeux

Chauffer une grande salle pour plusieurs dizaines de personnes. Voilà qui apparait pour le moins comme décalé avec le contexte énergétique du moment . Et pourtant, c'est ce que beaucoup de communes vont faire en ce mois de janvier, pour leurs traditionnelles cérémonies des voeux de la nouvelle année. À cause de la pandémie, elles avaient été annulées ou perturbées depuis 2020 . Mais le maire de Rémilly, au sud-est de Metz, a décidé de ne pas reprendre l'exercice. "Il ne me parait pas décent de l'organiser avec la situation économique actuelle", explique Jean-Luc Saccani. "Bon nombre de nos concitoyens, à Rémilly et ailleurs, risquent de se retrouver dans une situation de précarité cet hiver."

"On ne peut pas d'un côté, même si c'est bon pour l'environnement, imposer des coupures d'énergie de 23 heures à 5 heures du matin parce que ça coûte cher, et donc faire des économies à la commune, et de l'autre organiser une grande cérémonie où l'on chauffe une grande salle pendant plusieurs heures", détaille le maire. "Aujourd'hui, ça devient indécent. Pour certaines communes, la cérémonie des voeux est indispensable, mais à Rémilly on peut s'en passer."

Des rencontres en comité réduit

Cette année, Jean-Luc Saccani va donc se débrouiller autrement. "Lors de notre campagne des élections municipales, j'avais impulsé une rencontre avec les forces vives de la commune. On avait reçu, par corps constitués, les associations sportives et culturelles, les bénévoles, les commerçants, les artisans...", raconte le maire de Rémilly. "Quand vous prenez les commerçants, quels qu'ils soient, ils voient une partie de la population. Les artisans et les associations aussi ! Donc si on rencontre, et c'est ce qu'on va faire, ces corps constitués, on aura une certaine expression de l'ensemble de la population de la commune."