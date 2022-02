En Charente et Charente-Maritime, ces "maires courageux" qui parrainent Zemmour

Eric Zemmour accèdera-t-il à l'élection présidentielle ? La réponse est entre les mains des élus, à commencer par les maires. Le candidat d'extrême-droite annule un déplacement prévu à La Réunion, pour se concentrer sur cette question, alors qu'il n'avait réuni au 15 février que 250 parrainages. La moitié des 500 nécessaires pour se qualifier.

Toujours au 15 février, neuf maires de Charente-Maritime et de Charente avaient apporté leur parrainage au candidat d'extrême-droite. Des parrainages publics : ils sont mis en ligne régulièrement sur le site du conseil constitutionnel. Ces signatures ne passent donc pas inaperçues, ce qui pousse parfois les élus à devoir se justifier. Tour d'horizon.

Des maires qui soutiennent Zemmour...

Impossible de le rater : en Charente, Jacques Deslias est pour l'instant le seul élu à avoir parrainé Zemmour. "On le suit depuis longtemps sur CNews" confesse le maire de Bouteville, au cœur du vignoble de Cognac. Un élu en phase avec le discours anti-étrangers du candidat d'extrême droite. Tout comme son conseil municipal, affirme Jacques Deslias, qui a consulté ses collèges avant de signer : "évidemment, on est tous d'accord avec ce qu'il dit."

Quand on se promène à Bouteville, difficile pourtant de voir à l'œuvre le grand remplacement cher à Eric Zemmour. "Mais il y a Cognac, Angoulême. On voit ce qui arrive : la population qui s'intègre plus ou moins bien, il y a des problèmes" assure Jacques Deslias, qui à 74 ans n'a pas peur des réactions : "j'en suis à mon septième et dernier mandat, alors en quoi cela peut-il me nuire ?"

D'autres qui soutiennent la démocratie

Au contraire, Sylvie Malangin passe actuellement son temps se justifier. Seule femme élue de Charente-Maritime à parrainer Zemmour. C'est que la maire de Saint-Germain-de-Vibrac aime provoquer : "je l'ai fait pour ça, en me disant que les gens allaient me prendre pour une folle, puisqu'il est contre les femmes..."

Et ça n'a pas manqué : les réactions sont nombreuses dans cette petite commune rurale proche de Jonzac. "Cela fait des sujets de discussions. J'ai des amis qui jouent à la belote. L'autre soir, ils n'ont pas du jouer beaucoup, ils n'ont parlé que de moi toute la soirée !" Sylvie Malangin qui refuse pourtant de faire de son parrainage un soutien : "il y a des candidats importants qui n'ont pas leurs parrainages, ça me dépasse" s'indigne l'élue qui promet : elle aurait aussi bien pu soutenir Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen.

Publicité des parrainages, "la vraie question"

Même discours chez Joël Papineau, maire de Saint-Sornin. Marqué à gauche, mais parrain de Zemmour : "c'est simplement pour que le débat public puisse avoir lieu. Ou bien ça ne s'appelle plus la démocratie, mais la monarchie, avec le risque de révoltes que cela comporte" argumente cet élu du bassin de Marennes.

Joël Papineau peine à convaincre autour de lui : "les gens ne comprennent pas. Mais je dirais que les maires qui parrainent sont des maires courageux, parce que bon nombre d'entre nous subissons des pressions venus des politiques et de leurs partis." Et l'élu local de soupirer : "la vraie question c'est celle de la publicité de ces parrainages" qui pousse d'ailleurs de nombreux élus ruraux à refuser d'accorder leur parrainage.