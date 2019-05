En Charente-Maritime, les petits partis collent le peu d'affiches qu'ils ont sur les panneaux

Charente-Maritime, France

Dimanche, vous aurez le choix entre 34 listes pour les élections européennes. Parmi elles, beaucoup de petits partis collent les quelques milliers d'affiches qu'ils ont pu imprimer dans leur budget, avec l'aide des militants et candidats.

Petits partis et petits budgets

C'est le cas par exemple du "Europe Démocratie Esperanto", petit mouvement politique qui milite pour que l'Espéranto devienne la langue commune en Europe. En Charente-Maritime, il peut compter sur Anne Leuleu, unique candidate dans le département, qui colle sur les panneaux les 25 affiches qu'elle a reçu. Plus que le score aux Européennes, elle espère que de nombreux passants qui verront les affiches s'intéresseront à cette langue.

Anne Leuleu colle une affiche. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

D'autres partis ne seront pas du tout représentés en Charente-Maritime et en Charente, faute de moyens humains et financiers. C'est le cas par exemple de "Décroissance 2019" et "Allons enfants". Ils regrettent aujourd'hui de ne pas être sur un pied d'égalité (face à des gros partis qui ont un budget beaucoup plus important) pour les affiches à coller sur les panneaux. Même chose pour les bulletins de vote, qui doivent être imprimés par les partis.