Charente-Maritime : un maire rural promet d'accorder son parrainage au candidat qui en aura le plus besoin

Steve Gabet, 36 ans, est le maire de Marsais. Pour soutenir la démocratie et offrir un plus grand choix aux électeurs, il s'est fixé une règle pour offrir son parrainage à la présidentielle. Ce sera au candidat "le mieux placé dans les sondages qui n'aura pas ses signatures".

La course aux parrainages, sport épuisant pour les candidats à la présidentielle, obligés de passer des heures à courtiser les maires afin qu'ils leur accordent leur signature avant le 4 mars, date fatidique de clôture des parrainages. A Marsais, près de Surgères en Charente-Maritime, le jeune maire Steve Gabet a choisi une méthode originale pour choisir qui soutenir.

A 36 ans, Steve Gabet, dont c'est le premier mandat de maire, se déclare sans étiquette, convaincu ni par la gauche ni par la droite. Ces derniers mois, il a reçu plusieurs appels venant des équipes des candidats à la présidentielle, et même accordé quelques rendez-vous. Après avoir longtemps refusé de se positionner, il a finalement changé d'avis.

Sa méthode est simple : le 22 février, il se connectera sur le site du conseil constitutionnel, et "le mieux placé dans les sondages qui n'a pas encore ses signatures recevra ma voix" promet Steve Gabet. "Y compris si c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, précise le maire. Si un candidat arrive à avoir une assise politique, et un pourcentage assez élevé, qui suis-je pour empêcher la population de voter pour lui ?"

"Si on limite le choix, la démocratie n'est plus là"

Mais attention, précise bien le maire de Marsais : parrainer n'est pas soutenir. "Nous en tant que maires, surtout ruraux, on est apolitique parce qu'on doit tout gérer. Soutenir une candidature pour nous, c'est donner le pouvoir au peuple de voter. Si on limite le choix, la démocratie n'est plus là", assure Steve Gabet, déjà très critique sur cette République dont les grands représentants sont selon lui déconnectés du terrain et de ses élus.

"Oui, ça pourra être Zemmour" : Steve Gabet précise sa démarche de maire rural Copier

Sa méthode, Steve Gabet invite tous les autres élus à le suivre dans sa démarche, alors qu'il en est convaincu, "95% des maires ruraux n'accordent pas de parrainage, de peur d'avoir une étiquette dans le dos."