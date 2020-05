En Corrèze certaines communes accueilleront du public lors de l'installation de leur nouveau conseil municipal

En attendant la décision pour un éventuel second tour des municipales, les conseils municipaux élus dès le premier tour le 15 mars sont installés à partir de ce samedi et jusqu'à jeudi prochain. Cette première réunion des nouveaux conseils municipaux, qui surtout doit élire le maire de la commune, ne ressemblera évidemment pas aux précédentes, Covid-19 oblige. Des règles sanitaires strictes sont prévues notamment le respect de la distanciation sociale et le port du masque qui est recommandé. Mais surtout cette installation peut se tenir à huis-clos pour éviter l'amas de public.

10 personnes au Chastang

Une solution qui ne doit être prise qu'en dernier recours selon Jean-Jacques Dumas, le président de l'association des maires de la Corrèze "La séance d'installation est quand même une séance solennelle. C'est un moment fort de la vie d'un conseiller municipal". Alors une installation sans public serait une sorte de rabais. D'autant plus pour des nouveaux élus, ajoute Josette Farfal. "C'est le début de leur mandat, qu'il y ait du public c'est vraiment important". La maire sortante du Chastang, près de Tulle, et la nouvelle municipalité ont choisi de tout faire pour avoir du public, même en petit nombre. L'installation aura donc lieu ce samedi dans la salle polyvalente de la commune, plus grande que la salle du conseil municipal. Mais seulement dix personnes pourront être accueillies. Les premières arrivées uniquement, avec port du masque obligatoire.

En direct sur Facebook

Une solution trop compliquée à mettre en oeuvre cependant pour Charles Ferré. Le maire d'Egletons, réélu le 15 mars, regrette lui aussi que cette installation puisse se faire sans public. Mais il ne se voyait pas autoriser l'entrée de la salle du conseil municipal à certains et non à d'autres. "On a un nombre de places limitées. Sachant que par rapport à la distanciation pour chaque personne il faut au moins 4 m2". Alors comme dans beaucoup de communes à Egletons ce samedi matin c'est via Facebook que les Egletonnais pourront suivre en direct cette séance d'installation du nouveau conseil municipal. Une solution choisie également par Brive même si dans la cité gaillarde, qui élira son nouveau maire mardi prochain, du public pourra aussi être accueilli, une vingtaine de personnes. Ce sera dans la salle Chadourne.