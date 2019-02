En Corrèze, le parti Les Républicains a enfin trouvé son leader

Meymac, France

Après des semaines et des semaines de bataille et de tractations, le parti Les Républicains de la Corrèze dispose d'un nouveau secrétaire départemental : Jean-Pierre Audy, conseiller municipal de Meymac. Il a été, dans le passé, conseiller général et député européen.

Laurent Wauquiez, le président du mouvement de droite, avait refusé, avant cette nomination, plusieurs autres noms car les candidats étaient jugés trop favorables à Valérie Pécresse, la Président de la Région Ile-de-France, sa principale opposante au sein du parti.