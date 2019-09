En Corrèze, les bus Macron deviennent des bus Chirac, en hommage à l'ex chef de l'Etat

Flixbus rend hommage à sa façon à Jacques Chirac : durant quelques jours, la ligne entre la Corrèze et Paris partira non plus de Tulle, mais de Sarran. Et les bus seront ornés d'un portrait de l'ancien président avec le slogan "Ici, c'est la Corrèze !".

Département Corrèze - France

Un trajet revu et corrigé, et un bus relooké. Voilà ce qui attend les passagers de Flixbus entre la Corrèze et Paris jusqu'à lundi 30 septembre. Au lieu de partir de Tulle, le bus prendra le départ devant le musée du président Jacques Chirac de Sarran une demi-heure plus tôt.

Une ligne éphémère « Sarran-Musée Jacques Chirac / Paris Bercy »

Et il rendra hommage à l'ancien chef de l'Etat, avec un visuel bien connu dans son département de cœur : son portrait orné du slogan "Ici, c'est la Corrèze". Un clin d’œil voulu par le transporteur corrézien Chèze, basé à Gimel-les-Cascades, qui opère cette liaison, et approuvé par la compagnie Flixbus et par le créateur du visuel, Pierre Blanc.