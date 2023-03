En Corse aussi, une nouvelle politique de l'eau face à l'urgence climatique

Invité de la rédaction ce vendredi sur France Bleu RCFM, Gilles Giovannangeli, Conseiller Exécutif, Président de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse , est revenu sur le « plan eau » présenté hier après-midi par Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes à Savines-le-Lac. Un plan axé sur la sobriété qui prévoit des mesures et de moyens dont 180 M€, renouvelés chaque année, notamment pour lutter contre les fuites sur les réseaux de distribution d’eau les plus impactés. 170 communes sont concernées dont 9 se situent en Haute-Corse, à savoir Brandu, Castifau, Centuri, A Porta, Ulmetu di Capicorsu, Rutali, Tagliu Isulaccia, Ghjuncaghju et Zilia.

ⓘ Publicité

Gilles Giovannangeli, Conseiller Exécutif, Président de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse - OEHC

"Il y a toujours un problème avec ce gouvernement sur la méthode"

Pour Gilles Giovannangeli, « ce plan va plutôt dans une bonne trajectoire sur la prise de conscience, notamment liée au réchauffement climatique, sur la philosophie générale. En revanche, il y a toujours un problème avec ce gouvernement sur la méthode. On est vraiment sur une méthode très verticale, très descendante, où on voit bien qu’on parle des territoires, mais on prend les décisions à Paris et que nous, on pense qu'aujourd'hui ce genre de plan doit être travaillé et construit au niveau des grands bassins hydrologiques. C'est au territoire de construire et d'imaginer leurs solutions ».

Une nouvelle politique de l’eau pour la Corse

Hasard de calendrier avec le Président de la République, Gilles Giovannangeli présente ce vendredi lors de la session de l’Assemblée de Corse, une nouvelle politique de l’eau pour l’île « avec une ambition à horizon 10 ans de 12 millions de mètres cubes en stockage supplémentaire et de 5 millions de mètres cubes par an de consommation en moins », faisant écho à l’objectif premier du « plan eau » du Gouvernement : « 10% d’économie d’ici 2030 ». Autre axe fort la généralisation de la tarification progressive de l'eau. Il s'agit de facturer moins cher les premiers mètres cubes consommés, puis d'augmenter les prix par paliers, à destination des gros consommateurs. Les agriculteurs en seraient exonérés. « La souveraineté alimentaire n'est pas négociable » a avancé Emmanuel Macron.

Le précédent schéma régional « Acqua Nostra 2050 » adopté en 2020, avait été retoqué par la Chambre régionale des comptes. « Estimé à 600 M€ ne détaille pas pour 75% de son montant (450 millions d’euros), les moyens de financement externes qu’il entend mobiliser » avaient par ailleurs indiqué les magistrats financiers.

"On a fixé un cap, un projet sur 10 ans, avec 230 M€ d’investissements"

De son côté, le nouveau président de l’OEHC fait valoir une méthode*, « la méthode de la priorisation actions, des choix stratégiques »* dit-il. « Le Conseil Exécutif et son Président ont fait de l’eau un choix stratégique. On a fixé un cap, un projet sur 10 ans, avec 230 M€ d’investissements qui seraient répartis globalement entre 110 M€ dédiés à l'augmentation du stockage. Et bien sûr, à la mise en sécurité de nos ouvrages hydrauliques existants. 90 M€ pour le déploiement et l'amélioration de nos réseaux. Et 30 M€ sur l'extension et la création de nos périmètres agricoles, parce qu'on veut venir aussi en soutien à l'agriculture ».

Et d’ajouter : « Ces 230 M€ seront financés d'une part, par l'intervention de l'État via le PTIC (Plan de transformation et d'investissement pour la Corse, ndlr). Nous sommes en négociation, les choses sont déjà conclues pour les 2 premières années et nous continuerons par des fonds européens via l’ODARC sur la question des extensions agricoles et bien sûr par le financement direct de la Collectivité de Corse ».