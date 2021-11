Présidentielle 2022 : la primaire à droite booste les adhésions au parti Les Républicains en Côte-d'Or

L'échéance de la présidentielle 2022 et de la primaire à droite pour désigner son candidat booste les adhésions au parti Les Républicains en Côte-d'Or. Pour participer à la primaire LR, il faut s'inscrire avant le 16 novembre.

Qui sera le candidat du parti Les Republicains pour la présidentielle ? Le week-end du 4 décembre prochain, les militants devront choisir entre Valérie Pécresse, Xavier Bertrand , Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin.

Cette échéance redonne des couleurs à la droite en Côte-d'Or. Depuis la rentrée de septembre, la section départementale de LR a enregistré 170 nouveaux adhérents et compte maintenant un peu plus de 800 militants. Ceux qui veulent participer à cette primaire de la droite ont jusqu'au 16 novembre pour s'inscrire. Attention, ce n'est pas gratuit. Adhérer à LR coute 30 euros, et 15 euros pour les étudiants.