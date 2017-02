En Côte-d'Or, le comité de soutien à François Fillon reste fidèle à son candidat

Malgré les déboires de François Fillon et son recul dans les sondages d'opinion, son comité de soutien réaffirme son attachement à l'ancien premier ministre. Le président des Républicains en Côte d'Or s'en explique.

Le comité de pilotage de la campagne de François Fillon s'est réuni jeudi soir. Ses membres ont décidé de rester fidèles au candidat, vainqueur de la primaire de la Droite. Il a rassemblé des membres des partis des Républicains et de l'UDI ainsi que des membres de la société civile. Véritable instance stratégique et opérationnelle, ce comité de pilotage a abordé différents sujets que Rémi Delatte a tenu a évoquer dans une déclaration, du fait, écrit-il, "de leur caractère consensuel voire unanime"

La première idée qui a recueilli l'agrément de tous les participants est, explique le député de Côte-d'Or, que "La primaire de la droite et du centre a été un véritable succès qui donne, plus que toute autre instance, une légitimité populaire forte à notre candidat François Fillon. Le seul enjeu qui vaille, c'est l'avenir de notre pays. Il n'y a donc, dès lors, aucune alternative possible à la candidature de François Fillon, la seule à porter une espérance entre la gauche d'Emmanuel Macron et l'extrême-droite de Marine Le Pen."

Dans un communiqué, Rémi Delatte explique par ailleurs que l'union est proche entre les Républicains et l'UDI pour désigner des candidats communs aux élections législatives avant de conclure "qu'à 65 jours des élections présidentielles, notre famille politique est pleinement engagée derrière François Fillon et autour de son projet pour redresser la France après 5 ans de socialisme qui ont affaibli notre pays et appauvri les Français. Parce qu'aucune voix ne doit manquer à François Fillon le 23 avril prochain, nous serons sur le terrain tout au long de cette campagne, à la rencontre de nos concitoyens, déterminés à rassembler les Français"

François Hollande en a lui remis une couche à l'occasion d'un déplacement à Rennes ce jeudi. Le président de la République a prôné "l'exemplarité au sommet de l'Etat" dans une allusion à l'affaire Fillon. C'était lors d'un discours sur la politique de la ville..