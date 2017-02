En Creuse, Benoit Hamon tente de convaincre

Une semaine après son investiture officielle par le PS, Benoit Hamon s'offre une journée marathon en Creuse entre défense de l'industrie, de l'elevage limousin, de l'hôpital et bien sûr de son revenu universel.

En visite en Creuse, Benoit Hamon, candidat PS à la présidentielle défend le "made in France". Dés sa descente de train à la Souterraine, sa journée commence face aux 282 salariés de GM et S Industry. Ce sous-traitant automobile est en redressement judiciaire depuis décembre, faute de commandes suffisantes de la part de Renault et de PSA, ses principaux clients. Durant plus d'une heure, Benoit Hamon a dialogué avec les ouvriers: il veut faire en sorte de changer les règles du jeu

Benoit Hamon candidat PS aux côtés de Yannick Augras delégué CGT de GM&S © Radio France - Olivier Estran

L'Etat ne doit pas se comporter comme un actionnaire classique. Il doit exiger des contreparties aux constructeurs" Benoit Hamon, candidat PS à la présidentielle

Dialogue avec les salariés de GM&S © Radio France - Olivier Estran

Direction ensuite Guéret pour une rencontre avec des étudiants ou des jeunes en recherche d'emploi.

Benoit Hamon défend son idée de revenu universel : une allocation de 600 euros qui peut s'ajouter à un temps partiel.

Non avec 600 euros, on ne peut pas vivre ! C'est séduisant sur le papier, mais il faut une activité à côté", réactions de jeunes guérétois.

Benoit Hamon a également visité l'hôpital de Guéret et la scène nationale Jean Lurçat à Aubusson. Il a aussi fait une halte à la coopérative d'élevage Celmar, le temps de goûter de la viande limousine ("excellente !"). Le candidat PS veut éviter aux français une alimentation "Low Cost" source d'obésité et de maladies cardio-vasculaires. Il détaillera son plan en la matière la semaine prochaine.