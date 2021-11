En déplacement en Limousin, Anne Hidalgo veut "remettre du service public"

Après une journée de campagne en Haute-Vienne ce vendredi sur le thème de la transition écologique et une séquence mémorielle dans le village martyr d'Oradour-sur-Glane, Anne Hidalgo poursuit son déplacement en Limousin ce samedi en se rendant en Corrèze. La candidate socialiste à la présidentielle 2022 retrouvera François Hollande au marché de Tulle avant de visiter la Foire aux livres de Brive. Elle était l'invitée de France Bleu Limousin ce samedi matin et elle est revenue sur son programme.

La TVA à 5,5% pour les carburants

Parmi les thèmes abordés, le prix des carburants qui grèvent fortement les finances notamment des Limousins, un enjeu économique dont la candidate socialiste a bien conscience, "on a en France 14 millions de personnes qui sont obligées de prendre leur voiture pour aller travailler, et le plein d'essence vient aujourd'hui prendre une grande partie du revenu de beaucoup de Françaises et de Français. Donc j'ai proposé sur la question notamment de l'essence, de baisser la TVA à 5,5, elle est aujourd'hui à 20% sur l'essence."

Pour Anne Hidalgo, "à situation exceptionnelle sur le prix de l'essence, mesures exceptionnelles". Mais cela doit aussi passer par une vision à long terme, "il faut aussi un grand plan pour permettre avec des aides de l'Etat, il y a déjà beaucoup de collectivités aussi des aides pour passer des véhicules thermiques aux véhicules électriques, et donc des mesures de très court terme, des mesures salariales, et des mesures aussi pour, notamment, baisser la taxe sur les produits de première nécessité."

Revalorisation du Smic et aides aux entreprises conditionnées

Interrogée sur ses propositions en matière de pouvoir d'achat, Anne Hidalgo a redit sa volonté d'ouvrir de "grandes négociations interprofessionnelles et des négociations de branches sur la question des salaires. Bien sûr, il y a la question aussi du salaire minimum qui doit être revalorisé de façon forte. Je dis entre 10 et 15% pour le Smic, mais surtout des négociations pour l'ensemble des travailleurs."

L'actuelle maire de Paris plaide pour que les aides de l'Etat aux entreprises soient désormais conditionnelles, "qu'on accompagne par exemple un secteur industriel ou des entreprises qui vont passer de l'économie carbonée à une économie décarbonée. Qu'on accompagne la mutation dans le secteur automobile aussi du côté de entreprises, en accompagnant les investissements, en aidant des entreprises à se relocaliser, oui. Mais ça doit être conditionné et je pense qu'il faut aussi pour que la situation des travailleurs dans les entreprises soit plus favorable du point de vue du salaire, de leur statut, ou des conditions de travail."

Pour Anne Hidalgo, les mesures mises en place par l'actuel gouvernement en matière de pouvoir d'achat ne sont pas suffisantes et "ne concernent qu'une toute petite partie de la population". La suppression de la taxe d'habitation est aussi un problème pour les collectivités qui en bénéficiaient et qui "ne pourront plus investir autant dans les services publics. C'est quoi les services publics, c'est les crèches, tous les services aux écoles, tous les services vis à vis de nos anciens, et donc tout cela ne pourra plus être financé par les collectivités (...) Donc, je ne suis pas pour ce type de mesures, je suis pour des mesures qui soient beaucoup plus structurantes, et beaucoup plus égalitaires, ce qui n'a pas du tout été le cas du quinquennat Macron".

Plus d'autonomie aux collectivités locales

La candidate socialiste plaide en tout cas pour une "recentralisation", estimant "qu'il faut reprendre complètement les moyens des collectivités locales pour qu'elles puissent avoir l'autonomie". "Il faut redonner de l'énergie, et toutes les solutions qui peuvent être trouvées, elles sont beaucoup plus efficaces à l'échelle locale et dans la proximité." Elle s'engage ainsi à mener un grand projet de décentralisation pour donner beaucoup plus d'autonomie aux collectivités locales tout en leur faisant prendre des engagements sur des objectifs communs "par exemple de baisse des inégalités, de soutien aux services publics qui demandent des financements."

"Il faut remettre du service public" ajoute Anne Hidalgo qui poursuit, "je pense bien sûr aux territoires ruraux, ici, par exemple en Limousin, parce que beaucoup de nos concitoyens maintenant n'ont plus accès directement à des personnes qui les aident, que ce soit pour les questions relatives à la Sécurité sociale, pour les questions relatives aux impôts, on se retrouve confronté en permanence à des téléphones, à des touches sur lesquelles il faut appuyer, à la fin il n'y a personne pour vous répondre." Un renouveau des services publics qui passe aussi par "une réorganisation des services de l'Etat parce que les élus locaux, même s'ils veulent de la décentralisation, veulent aussi un Etat fort qui porte. L'Etat il est garant de l'égalité sur le territoire national."

Mieux accompagner les petites exploitations agricoles

Interrogée sur son programme agricole, la candidate socialiste milite pour un accompagnement massif des agriculteurs, notamment dans les petites exploitations. "Qu'on mette l'accent et la priorité sur cette agriculture bio, sur cette transition, sur ces circuits courts. Je crois beaucoup aussi à l'économie sociale et solidaire (...) dans laquelle le consommateur s'y retrouve parce qu'il sait d'où viennent ces produits, il sait comment ça a été produit, fabriqué, et il est en sécurité par rapport à la qualité alimentaire." "Il y a un mouvement dans notre pays qui est très vaste, très grand, mais une difficulté à vivre des agriculteurs qu'il nous faut vraiment soutenir à la fois au niveau européen et des aides européennes" conclut Anne Hidalgo.