Coupe du Monde de football : "Pour le sport féminin, les choses ne seront plus jamais les mêmes" selon Emmanuel Macron

Le président de la République était l'invité de nos confrères franceinfo ce dimanche. Emmanuel Macron a répondu pendant un peu plus d'une demi-heure aux questions de Jacques Vendroux en direct. Et forcément, il a été question de la Coupe du monde féminine de football, dont la finale a lieu à 17h.

"Pour le sport féminin, les choses ne seront plus jamais les mêmes", a indiqué Emmanuel Macron. On a des stades à guichets fermés, on a 24 000 supporters et supportrices américains, et des chiffres d'audience cumulés incroyables".

"Il faut aider nos clubs et nos fédérations à accueillir les jeunes filles qui vont s'inscrire, parce que je suis sûr que tout cela va éveiller des passions et de l'enthousiasme", a estimé le président de la République.

Et pour le président de la République, "il faut aller progressivement" vers une égalité des primes entre joueuses et joueurs de football. "Regardez le tennis, les primes des joueuses à Roland Garros sont quasiment les mêmes entre les hommes et les femmes. Je pense que dans le football aussi, il faut progressivement converger", a souligné Emmanuel Macron.

Interrogé également sur le racisme et l'homophobie dans le sport, et notamment dans les stades de football, Emmanuel Macron s'est dit "totalement favorable" à l’arrêt des matchs.

"On ne peut pas s'habituer au racisme et à l'homophobie, sous prétexte qu'on soit dans un stade de football. Il n'y a aucun sport dont l'ADN, les racines, l'esprit, c'est le discours de haine." - Emmanuel Macron

Regardez l'interview d'Emmanuel Macron en direct sur franceinfo :