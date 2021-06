Pour le second tour des élections départementales, France Bleu Poitou vous livre les résultats dans les cantons des Deux-Sèvres et de la Vienne ce dimanche 27 juin 2021.

EN DIRECT - Départementales : tous les résultats du second tour dans les Deux-Sèvres et la Vienne

Le second tour des élections départementales et régionales ce dimanche.

Ce dimanche, c'est le second tour des élections départementales partout en France. Dans les Deux-Sèvres et la Vienne, découvrez dans cet article les résultats du second tour des élections départementales avec France Bleu Poitou.

L'essentiel

A 17h, le taux de participation à ce second tour des départementales dans la Vienne est de 25,79% (contre 26,07% à la même heure dimanche dernier) , et de 26,43% dans les Deux-Sèvres (contre 24,31% dimanche).

(contre 26,07% à la même heure dimanche dernier) (contre 24,31% dimanche). Au premier tour , le taux d'abstention a été de 66% dans la Vienne, de 68% dans les Deux-Sèvres

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Notre direct

18h29 - Dans chaque bureaux, les petites mains s'activent pour dépouiller les bulletins de vote des électeurs poitevins. Pour ce scrutin, on se souvient que les mairies avaient eu du mal à recruter des assesseurs.

18h18 - Le dépouillement se met en place dans les bureaux de vote du Salon Blossac à Poitiers

Vingt minutes après la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement a déjà commencé dans les bureaux de vote © Radio France - Thibault Lecoq

18h10 - Dans les bureaux de vote de la Vienne et Deux-Sèvres, on votait jusqu'à 18 heures comme ici à Poitiers.

A Poitiers, les électeurs ont pu voter de 8h à 18h comme dans ce bureau de vote du centre-ville © Radio France - Thibault Lecoq

18h05 - Décidément ce scrutin ne passionne pas les foules. Si on fait le point sur la participation à 17h dans la Vienne, on constate qu'elle est à 25,79%, ce qui est même inférieur aux chiffres du premier tour de dimanche dernier (26,02%). En 2015 pourtant, à la même heure, c'était 42,10% des électeurs qui s'étaient déplacés aux urnes.

Dans les Deux-Sèvres, la participation à 17h est de 26,43%, soit deux petits points de plus que dimanche dernier à la même heure. Alors qu'en 2015, la participation à cette même heure dépassait les 54% dans ce département. Ce qui veut dire que moitié moins de gens se sont déplacés dans les bureaux de vote pour ce second tour par rapport à il y a six ans.

Au niveau national, la participation à 17h était de 27,89%

Dans le Poitou, les bureaux de vote fermaient à 18h ce dimanche © Radio France - Thibault Lecoq

18h - Bonsoir et bienvenue. Nous allons suivre ensemble ici ce soir les résultats du second tour des élections départementales avec France Bleu Poitou.

Les résultats du premier tour des départementales dans les Deux-Sèvres et la Vienne