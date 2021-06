Pour le second tour des élections départementales, France Bleu La Rochelle vous livre les résultats dans les cantons de Charente et Charente-Maritime ce dimanche 27 juin 2021.

EN DIRECT - Départementales : tous les résultats du second tour en Charente et Charente-Maritime

Le second tour des élections départementales et régionales ce dimanche.

Ce dimanche, c'est le second tour des élections départementales partout en France. En Charente et Charente-Maritime, découvrez dans cet article les résultats du scrutin avec France Bleu La Rochelle.

L'essentiel

La participation à 17h atteignait 28,68% en Charente-Maritime (baisse d'un point par rapport à dimanche dernier), 24,74% en Charente, en léger progrès par rapport au premier tour .

Retrouvez dans cet article les résultats du second tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le ministère de l'Intérieur.

Notre direct

18h30 - Un seul binôme a déjà été élu dès le premier tour dans nos deux Charentes, Christophe Cabri et Chantal Guimberteau ont remporté 80,32% des suffrages dans la canton de Jonzac (il n’y avait qu’un binôme en face, du Rassemblement national).

Partout ailleurs, il faut attendre ce deuxième tour. C’est une conséquence de la très faible participation (un tiers des électeurs seulement se sont rendus aux urnes dans nos deux départments) : aucun autre candidat n’a dépassé la barre de 25% des électeurs inscrits, nécessaire pour être élu immédiatement quand on a dépassé 50% des suffrages (sept binômes ont dépassé la majorité des voix en Charente-Maritime, à Châtelaillon, Marans, Marennes, Matha, Saintonge estuaire, Saujon et Surgères). Au deuxième tour, cette règle ne s’applique plus.

La forte abstention explique aussi l’absence de triangulaire : les deux premiers binômes sont qualifiés automatiquement, mais les suivants doivent réunir plus de 12,5% des électeurs inscrits.

18h10 - Pas de miracle pour la participation dans nos deux Charentes, selon les chiffres des préfectures et du ministère de l’intérieur. Pour ce deuxième tour des départementales et des régionales, 28,68% des électeurs s’étaient rendus aux urnes à 17h en Charente-Maritime. C’est un point de moins que dimanche dernier (alors qu’à midi la participation était en hausse à 13,97%). Loin, très loin des scrutins de 2015 (52,40% de participation à 17h pour le deuxième tour des régionales, 37,87% pour les départementales).

En Charente, à 17h, la participation connaissait un léger rebond, à 24,74%, contre 23,26% à la même heure dimanche dernier.

Au plan national, la participation estimée au second tour à 17h est de 27,89%. En hausse d’un point par rapport à dimanche dernier (26,72%).

Selon notre partenaire Ipsos/Sopra Steria, l’abstention devrait atteindre 65,5% pour ce second tour de scrutin. En très légère amélioration par rapport à dimanche dernier.

18h - Bonsoir et bienvenue dans ce direct. Ça y est : les bureaux de vote ont refermé leurs portes en Charente et Charente-Maritime. Nous allons suivre ensemble ici ce soir le dépouillement du second tour des élections départementales dans nos deux départements avec France Bleu La Rochelle. La loi électorale nous impose d'attendre 20h pour vous donner les premiers résultats.

Les résultats du premier tour des départementales en Charente et Charente-Maritime