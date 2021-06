EN DIRECT - Élections départementales : suivez les résultats du 1er tour en Loire-Atlantique et en Vendée

Le premier tour des élections départementales se déroule ce dimanche 20 juin en France. Suivez les résultats et les premières déclarations en Loire-Atlantique et en Vendée, en direct, avec France Bleu.

France Bleu se mobilise ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections départementales en Loire-Atlantique et en Vendée. Résultats, analyse et premières réactions : nous vous faisons vivre cette soirée électorale en direct. Les électeurs étaient appelés à élire leurs représentants dans les 31 cantons de Loire-Atlantique et les 17 cantons de Vendée.

Les couleurs politiques de chaque département avant ces élections départementales du 20 et 27 juin 2021. © Visactu

L'essentiel

Les résultats connus à partir de 20 heures.

Les bureaux de vote ont fermé à 18h dans les deux départements, sauf à Saint-Herblain, Orvault et Rezé (19h) ou encore à Nantes (20h).

Le taux de participation était de 25,58% à 17h en Loire-Atlantique, 28,16% en Vendée.

Le mode de fonctionnement des élections départementales et régionales de 2021 en France. © Visactu

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le Ministère. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune ou de votre département dans le module ci-dessous.

Voici les résultats pour la Loire-Atlantique :

Voici les résultats pour la Vendée :

Notre direct

19h07 : A deux heures de la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation à Nantes était de 25,35% pour les élections départementales et de 25,41% pour les Régionales. En comparaison, 43,18% des inscrits sur les listes électorales s'étaient déplacés au premier tour du scrutin départemental en 2015 et 43,23% des électeurs s'étaient manifestés, à 18 heures, lors des Régionales.

19h00 : Selon une projection d'Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP, les Pays de la Loire sont la deuxième région où l'abstention a été la plus forte avec seulement 30,2% de votants, juste derrière les Hauts-de-France qui bat des records avec 70,8% d'abstention.

18h45 : En Loire-Atlantique, quelque 134 binômes sont engagés dans les 31 cantons du département pour ce premier tour. Ils sont deux fois moins à s'être portés candidats en Vendée ce qui s'explique par un nombre de cantons bien moins important.

18h20 : Le taux de participation de ce premier tour des élections régionales et départementales est largement inférieur à celui des deux précédents scrutins. Il était de 42,93% en Loire-Atlantique et de 41,80% en Vendée à 17 heures, au sujet des élections régionales. La participation au 1er tour des Départementales, le 22 mars 2015, était lui supérieur en Loire-Atlantique, à la même heure. Près de 46% des électeurs s'étaient déplacés dans les bureaux de vote.

18h05 : Il faudra attendre 20 heures pour connaître les premiers résultats de ces élections départementales. On connaît simplement le taux de participation à la mi-journée et en fin d'après-midi. A 17 heures, il était de 25,58% en Loire-Atlantique et de 28,16% en Vendée, contre 26,72% au niveau national.

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais fermés en Loire-Atlantique et en Vendée, sauf dans quatre villes. À Saint-Herblain, Orvault et Rezé, les électeurs peuvent venir glisser leur bulletin dans l'urne jusqu'à 19 heures. Ils ont jusqu'à 20 heures à Nantes.

18h00 : Bonsoir et bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du 1er tour des élections départementales en Loire-Atlantique et en Vendée.