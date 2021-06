EN DIRECT - Élections départementales : 25,25% de participation à 17 heures en Sarthe

Le premier tour des élections départementales se déroule ce dimanche 20 juin en France. Plus de 400.000 électeurs ont été appelés aux urnes en Sarthe. Suivez les résultats et les premières déclarations en direct avec France Bleu.

France Bleu se mobilise ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections départementales en Sarthe. Résultats, analyse et premières réactions : nous vous faisons vivre cette soirée électorale en direct. Plus de 400.000 électeurs étaient appelés à élire leurs représentants dans les 21 cantons que compte notre département.

L'essentiel

Les résultats connus à partir de 20h

Les bureaux de vote ont fermé à 18h en Sarthe

Le taux de participation était de 25,25% à 17h en Sarthe

Les résultats

Les résultats parviendront au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le Ministère à partir de 20 heures. Pour trouver ceux qui vous intéressent dans la soirée, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région ci-dessous.

Voici les résultats pour la Sarthe :

Notre direct

19h20 : Sur la dernière mandature (2015-2021), le conseil départemental de la Sarthe était dirigé par la droite et du centre. Sur les 21 cantons du département, 13 avaient donné la majorité à la droite (UMP/LR et Union de la Droite), 4 au Parti Socialiste, 3 à l'Union de la Gauche et 1 à une alliance Écologistes-Front de Gauche.

18h50 : Pour ces élections départementales, 192 candidats se présentent en Sarthe, en binômes. Vous pouvez retrouver la liste complète ou chercher ceux de votre canton ici.

18h30 : Ce sont environ 408.400 électeurs sarthois qui étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs 42 conseillers départementaux dans les 21 cantons du département.

Mode d'emploi des élections départementales

18h02 : Il faudra attendre 20 heures pour connaître les premiers résultats de ces élections départementales. On connaît simplement le taux de participation à la mi-journée et en fin d'après-midi. À 12h, il était de 11,73% en Sarthe, contre 12,22% au niveau national. À 17h, il était de 25,25% dans notre département (26,72% au niveau national). Ces niveaux sont les plus faibles enregistrés pour des élections départementales et régionales.

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais fermés partout en Sarthe.

18h00 : Bienvenue dans ce direct ! Vous allez pouvoir suivre tout au long de la soirée les résultats du 1er tour des élections départementales en Sarthe.