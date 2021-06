EN DIRECT - Élections départementales : les résultats du second tour en Loire-Atlantique et en Vendée

Le second tour des élections départementales se tient ce dimanche en Loire-Atlantique et Vendée. Découvrez les résultats et les premières réactions en direct avec France Bleu Loire Océan.

Plus d'1,5 million d'électeurs ont été à nouveau appelés aux urnes, ce dimanche en Loire-Atlantique et en Vendée.

Au premier tour, la majorité de droite est arrivée en tête dans les 17 cantons de Vendée. et est largement favorite pour conserver le conseil départemental. En Loire-Atlantique, les écarts sont moins importants mais la gauche est en avance et Michel Ménard pourrait, ce dimanche soir, succéder au président du département, Philippe Grosvalet, qui a annoncé son souhait de se retirer de la vie politique, il y a plusieurs semaines.

L'essentiel

Les résultats seront connus à partir de 20 heures.

Les bureaux de vote ont fermé à 18 heures, sauf dans quatre villes de Loire-Atlantique : Rezé, Saint-Herblain et Orvault (19 heures) et Nantes (20 heures).

Le taux d'abstention était de 75,28% à 17 heures en Loire-Atlantique, 71,54% en Vendée.

Les résultats en direct

Les résultats seront disponibles une fois officialisés par le Ministère. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région ci-dessous.

Les résultats en Loire-Atlantique

Les résultats en Vendée

Le direct

20h00 : alors que le dépouillement des bulletins du second tour des élections départementales se poursuit, les résultats du second tour des Régionales en Pays de la Loire donnent l'actuelle présidente, candidate à sa propre succession, Christelle Morançais, largement en tête avec 46,3% des voix, devant l'Écologiste Matthieu Orphelin qui recueille 34,6% des suffrages, Hervé Juvin du Rassemblement National avec 10,8% et en dernière position François de Rugy (8,3%).

19h36 : A Nantes, seule ville où les bureaux de vote ferment leurs portes à 20 heures, le taux de participation est supérieur, ce dimanche par rapport au premier tour des élections départementales et régionales. A 19 heures, il était de 31,10% pour les départementales, contre 29,28% dimanche dernier, et de 31,31% pour les régionales, soit deux points de plus qu'il y a une semaine.

19h21 : les résultats canton par canton en Loire-Atlantique et en Vendée sont également disponibles sur les sites des préfectures.

19h14 : Pour la première fois, les électeurs français votent simultanément pour les élections départementales et régionales. Vous pouvez suivre en direct le second tour dans les Pays de la Loire, avec les résultats actualisés en temps réels et les premières réactions du camp vainqueurs et des trois autres candidats.

18h59 : les bureaux de vote ont fermé, il y a près d'une heure en Vendée. Les électeurs qui se sont déplacés devaient élire 34 binômes dans les 17 cantons du département, où la droite a toutes ses chances de l'emporter. En Loire-Atlantique, où certains bureaux restent ouverts jusqu'à 20 heures, 62 binômes se présentent dans les 31 cantons du département.

18h45 : On vote, ce dimanche pour le deuxième tour des élections départementales en Loire-Atlantique et en Vendée, et l'intérêt que suscite ce scrutin est très faible. Pourtant, la politique du conseil départemental a un effet direct sur notre vie quotidienne. On vous explique dans un article à quoi sert le département.

18h32 : L'intérêt pour ces deux élections est faible dans les Pays de la Loire. D'après un sondage pour Radio France, la région se classe au deuxième rang des abstentionnistes, ce dimanche avec 68,5% des inscrits qui ne se sont pas déplacés, juste derrière le Grand Est. D'après les projections réalisées, le taux de participation est supérieur d'environ un point par rapport au premier tour.

18h29 : Le taux de participation est en hausse à Nantes, à deux heures de la fermeture des bureaux. Alors qu'il n'était que de 25,29% dimanche dernier, il est aujourd'hui de 27,65% pour les élections départementales et de 27,8% pour le scrutin régional.

18h17 : D'après une nouvelle estimation Ipsos-Sopra Stéria pour Radio France et France Télévisions, l'abstention nationale est estimée à 65,7% au second tour des élections régionales et départementales, contre 66,7% au premier tour, dimanche dernier.

18h05 : Il faudra attendre 20 heures pour connaître les premiers résultats de ces élections départementales. On connaît simplement le taux de participation en fin d'après-midi. À 17h, il était de 24,72% en Loire-Atlantique et 28,46% en Vendée, contre 27,89% au niveau national.

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais fermés dans les deux départements, sauf en Loire-Atlantique. A Rezé, Saint-Herblain et Orvault, vous avez jusqu'à 19 heures pour voter. A Nantes, vous pouvez glisser votre bulletin dans l'urne jusqu'à 20 heures.

18h00 : Bienvenue dans ce direct ! Vous allez pouvoir suivre tout au long de la soirée les résultats de ce second tour des élections départementales en Loire-Atlantique et en Vendée.