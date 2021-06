Le second tour des élections départementales se tient ce dimanche en Sarthe. Découvrez les résultats et les premières réactions en direct avec France Bleu Maine.

EN DIRECT - Élections départementales en Sarthe : les résultats du second tour

Qui arrivera en tête lors de ce second tour des élections départementales en Sarthe ce dimanche ? Plus de 400.000 électeurs ont été à nouveau appelés aux urnes ce dimanche dans notre département. Retrouvez les résultats et les premières réactions avec France Bleu.

Au premier tour, la droite a devancé l'union de la gauche et des écologistes.

L'essentiel

Les résultats seront connus à partir de 20 heures

Les bureaux de vote ont fermé à 18h en Sarthe

Le taux d'abstention était de 73,04% à 17h dans le département

Les résultats

Les résultats seront disponibles une fois officialisés par le Ministère. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région ci-dessous.

Les résultats en Sarthe

► Pour les élections régionales, retrouvez toutes les infos en Pays de la Loire en cliquant sur cet article.

Le direct

18h15 : D'après ces estimations, la participation serait donc en légère hausse par rapport au premier tour. L'abstention avait atteint un niveau record avec 70,22% des électeurs sarthois qui ne s'étaient pas déplacés.

18h05 : Il faudra attendre 20 heures pour connaître les premiers résultats de ces élections départementales. On connaît simplement le taux de participation à la mi-journée et en fin d'après-midi. À 12h, il était de 14,04% en Sarthe, contre 12,66% au niveau national. À 17h, il était de 26,96% dans notre département (27,89% au niveau national), contre 25,25% à la même heure au premier tour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais fermés partout en Sarthe.

18h00 : Bienvenue dans ce direct ! Vous allez pouvoir suivre tout au long de la soirée les résultats de ce second tour des élections départementales en Sarthe.