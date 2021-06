Pour le second tour des élections départementales, France Bleu Béarn Bigorre vous livre les résultats dans les cantons béarnais des Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées ce dimanche 27 juin 2021.

EN DIRECT - Élections départementales : retrouvez les résultats du second tour en Béarn et en Bigorre

Le second tour des élections départementales et régionales ce dimanche.

Ce dimanche, c'est le second tour des élections départementales partout en France. Dans les Pyrénées-Atlantiques (cantons béarnais), dans les Hautes-Pyrénées (cantons bigourdans) : découvrez dans cet article les résultats du second tour des élections départementales. France Bleu Béarn Bigorre mobilisée pour vous communiquer à l'antenne, dès 20h, tous les résultats, réactions des candidats et analyses politiques de notre expert Jean Marziou, ex-directeur de la rédaction de Pyrénées Presse.

L'essentiel

À 17h le taux de participation était de 32,6 % dans les Pyrénées-Atlantiques contre 31 % au premier tour, et de 31,2% dans les Hautes-Pyrénées contre 34,5% au premier tour.

Au premier tour , le taux d'abstention a été de 60,5% dans les Hautes-Pyrénées, de 61,2% dans les Pyrénées-Atlantiques

Consultez aussi les résultats du second tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie

Résultats, réactions, analyses : écoutez la soirée électorale sur France Bleu Béarn Bigorre

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Notre direct

Cliquez ici pour mettre à jour l'article

18h10 - Pour rappel, trois binômes bigourdans ont été élus dès le premier tour des élections : les sortants Michel Pélieu (MR) et Maryse Beyrié (PS) sur le canton Neste, Aure et Louron ; Frédéric Ré (DVG) et Véronique Thirault dans le canton Val d'Adour-Rustan-Madiranais ; le sortant Louis Armary et Maryse Carrère en Vallée des Gaves.

18h05 - Le taux de participation à 17h était en légère hausse par rapport au premier tour dans les Pyrénées-Atlantiques (32,6 % contre 31% dimanche dernier) mais en baisse dans les Hautes-Pyrénées (31,2% contre 34,5% au premier tour).

18h - Bonsoir et bienvenue. Nous allons suivre ensemble ici ce soir les résultats du second tour des élections départementales avec France Bleu Béarn Bigorre.

Les résultats du premier tour dans les Pyrénées-Atlantiques

Les résultats du premier tour dans les Hautes-Pyrénées