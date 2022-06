EN DIRECT - Élections législatives : suivez la soirée du 1er tour en Haute-Loire

Participation en baisse

En Haute-Loire, le taux de participation à 17 heures est de 42,39 %, en nette baisse. Il était de 46,30 en 2017 à la même heure.

1ère circonscription :

Sur la 1ère circonscription, c'est la députée sortante Isabelle Valentin (LR) qui arrive largement en tête avec 45,5% des suffrages. Isabelle Valentin brigue un deuxième mandat aux côtés de son très actif suppléant, Laurent Wauquiez, auquel elle avait succédé. Céline Gacon (NUPES) se maintient au second tour avec 19% des voix.

2ème circonscription :

Sur la 2ème circonscription, Le Puy - Brioude, le député sortant Jean-Pierre Vigier (LR) est en tête avec une large avance à 45,6%. Azelma Sigeaux (NUPES) se maintient au second tour avec 19% des voix. Jean-Pierre Vigier, fonctionnaire de 52 ans brigue un troisième mandat. Il est également en ballotage très favorable.

Les Républicains reprennent des couleurs en Haute-Loire

Pas de grande surprise en Haute-Loire, département historiquement ancré à droite, pour ce premier tour. Les deux candidats Les Républicains sortants sont largement en tête et feront face aux candidates de la NUPES. Un résultat à contrario de la tendance nationale où LR peine à se maintenir au second tour. A noter que la majorité présidentielle sera absente du second tour sur le département.