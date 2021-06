EN DIRECT - Élections régionales en Bretagne : suivez le débat de l'entre-deux-tours ce jeudi

Le second tour des élections régionales se déroule ce dimanche 27 juin. En Bretagne, cinq listes s'affronteront. Les candidats têtes de liste sont invités à débattre ce jeudi matin sur France Bleu, de 8h07 à 8h55.

Les 5 candidats au 2nd tour des régionales en Bretagne : Thierry Burlot, Isabelle Le Callennec, Loïg Chesnais-Girard, Claire Desmares-Poirrier et Gilles Pennelle.

Qui sera élu à la tête de la région Bretagne ? Le second tour des élections régionales se déroule ce dimanche 27 juin en France. Dans notre région, cinq listes se maintiennent. Au premier tour, marqué par une forte abstention, le président PS sortant, Loïg Chesnais-Girard, est arrivé en tête avec 20,95% des suffrages exprimés. Isabelle Le Callennec (LR) a obtenu la deuxième position (16,28% des voix), devant le candidat LREM Thierry Burlot (15,93%), l'écologiste Claire Desmares-Poirrier (14,84%) et le candidat du RN Gilles Pennelle (14,27%).

Ces cinq candidats débattent ce jeudi matin, de 8h07 à 8h55, sur France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel. Un débat animé par nos journalistes Justine Sauvage et Laetitia Cherbonnel.

Suivez le débat sur votre France Bleu

Pour ce second tour, Loïg Chesnais-Girard a décidé de s'allier avec l'écologiste Daniel Cueff. Claire Desmares-Poirrier a choisi elle de partir seule, n'ayant pas trouvé d'alliance possible. Isabelle Le Callennec, maire de Vitré, estime de son côté ne pas avoir besoin d'alliances pour le second tour dimanche.

Avec les cinq candidats, nous aborderons donc plusieurs thématiques :

Les alliances de l’entre-deux tours : quelle sera la gouvernance de la région ?

Le modèle agroalimentaire breton : stop ou encore ?

L’aménagement du territoire : les Bretons des métropoles, de l’Argoat et de l’Armor, tous égaux ?