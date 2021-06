EN DIRECT - Élections régionales en Centre-Val de Loire : Suivez les résultats du 1er tour

Ce dimanche 20 juin se déroule le premier tour des élections départementales et régionales. En Centre-Val de Loire, sept listes sont en course pour les Régionales. Les premières tendances sont attendues vers 20h. Plusieurs enjeux à ce scrutin, d'abord la couleur politique. La région Centre-Val de Loire est à gauche depuis 1998. Va-t-elle basculer? Quel sera le taux de participation et quel sera son impact sur le résultat final?

L'essentiel

Le taux de participation était à 17h de 27,76% en Centre-Val de Loire, un point au-dessus du chiffre national

de 27,76% en Centre-Val de Loire, un point au-dessus du chiffre national Les résultats sont connus à partir de 20h

Les bureaux de vote ont fermé à 18h dans la plupart des communes, 19h pour les plus grandes en Centre-Val de Loire

Sept listes sont inscrites en Centre-Val de Loire

Les résultats

Les résultats parviennent au fur et à mesure qu'ils sont officialisés par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, taper le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

Le direct

► Cliquez ici pour actualiser le direct

19h05 : Dans moins d'une heure, les premières estimations du scrutin régional. Pour se maintenir au second tour, il faudra obtenir 10% des bulletins exprimés, et pour fusionner, il faudra atteindre les 5% des suffrages.

18h40 : Selon notre institut de sondage Ipsos / Sopra Steria, le taux d'abstention sera record à 20h. L'estimation évoque 66,1% d'abstention pour le premier tour des départementales et régionales au niveau national (50,1% en 2015). Il s'agirait du scrutin électoral avec le taux de participation le plus faible de l'histoire de la Ve République. A l'échelle du Centre-Val de Loire, on serait à 67% d'abstention, parmi les régions où la participation serait la plus faible.

18h30 : Sept listes sont en lice pour ce scrutin régional en Centre-Val de Loire. L'un des têtes de liste est le président socialiste sortant, François Bonneau, à la tête de la région depuis 2007. La région Centre-Val de Loire a basculé à gauche en 1998, avec avant lui, successivement Michel Sapin et Alain Rafesthain à la tête de l'exécutif.

Sept têtes de liste en lice pour le scrutin régional en Centre-Val de Loire © Radio France

18h05 : Il faudra attendre 20 heures pour connaitre les premiers résultats. Seul chiffre dont on dispose pour le moment, c'est le taux de participation. A 17h, il était de 27,76% en Centre-Val de Loire, un point de plus que la moyenne nationale, très loin des scores de 2015 pour les dernières régionales. A l'époque, à 17h, le taux de participation était de 43,95%.

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais fermés pour la plupart, sauf dans certaines villes où l'on peut voter jusqu'à 19h.

18h00 : Bonsoir et bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du 1er tour des élections régionales en Centre-Val de Loire.