EN DIRECT - Élections régionales : suivez les résultats du second tour en Pays de la Loire

Le second tour des élections régionales se tient ce dimanche en France. Découvrez les résultats et les premières réactions en Pays de la Loire avec France Bleu.

Le second tour des élections régionales se déroule ce dimanche 27 juin.

Qui sera désigné président ou présidente de la région Pays de la Loire ? Plus de 2,7 millions d'électeurs ont été à nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections régionales. Il y a une semaine, la présidente LR sortante, Christelle Morançais, était arrivée en tête, devançant l'écologiste Matthieu Orphelin et le socialiste Guillaume Garot. Ces deux candidats ont déjà de s'allier.

L'essentiel

Les résultats seront connus à partir de 20 heures

Les bureaux de vote ont fermé à 18h en Pays de la Loire, sauf dans quatre villes de Loire-Atlantique : Rezé, Saint-Herblain, Orvault (19h) et Nantes (20h)

Le taux de participation était de 27,31%% à 17h dans la région

Les résultats

Les résultats en Pays de la Loire

Le direct

18h30 : Quelles sont les compétences de la région Pays de la Loire ? On vous récapitule tout dans cet article.

18h20 : Au niveau national, le taux de participation était de 27,89% à 17h, en forte baisse par rapport à 2015. Le taux d'abstention est estimé à 65,5 %, d'après le sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP-Assemblée nationale/Public Sénat.

18h05 : Il faudra attendre 20 heures pour avoir les premiers résultats de ces élections régionales. On connaît simplement le taux de participation en fin d'après-midi. À 17h, voici les taux de participation par département en Pays de la Loire :

Loire-Atlantique : 24,72% (contre 45,83% lors des élections régionales en 2015)

Maine-et-Loire : 28,87% (contre 49,38% lors des élections régionales en 2015)

Mayenne : 27,56% (contre 50,06% lors des élections régionales en 2015)

Sarthe : 28,96% (contre 54,46% lors des élections régionales en 2015)

Vendée : 28,46% (contre 48,02% lors des élections régionales en 2015)

18h01 : Les bureaux de vote sont désormais fermés partout en Pays de la Loire, sauf à Saint-Herblain, Rezé et Orvault où les électeurs ont jusqu'à 19h pour glisser leur bulletin dans l'urne. Vous avez même jusqu'à 20h si vous habitez à Nantes.

18h00 : Bonsoir et bienvenue pour ce direct qui va vous permettre de vivre tout au long de la soirée les résultats du second tour des élections régionales en Pays de la Loire.