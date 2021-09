EN DIRECT - Emmanuel Macron à Marseille pour annoncer un grand plan d'urgence pour la deuxième ville de France

Le chef de l'État est à Marseille de mercredi à vendredi. C'est le plus long déplacement d'Emmanuel Macron dans une seule ville de France depuis le début de son quinquennat. Le moment le plus attendu de cette visite, c'est la présentation du plan "Marseille en grand" jeudi depuis le palais du Pharo. Il s'agit d'un plan d'investissement massif pour rénover et moderniser la deuxième ville de France, une ville qui "cumule les handicaps" selon l'Élysée, en matière notamment d'insécurité dans les quartiers, de vétusté des écoles, d'inégalités d'accès aux soins, de logements insalubres ou d'offre de transports en commun.

Plusieurs centaines de millions d'euros sont attendues. Emmanuel Macron profitera également de cette visite pour assister à la rentrée scolaire dans une école du 13e arrondissement et pour lancer le congrès mondial de la nature qui a lieu à Marseille du 3 au 11 septembre.

12h. Cette visite de trois jours du chef de l'État à Marseille suscite de nombreuses réactions politiques. Au niveau national, plusieurs figures de droite dénoncent "le sentiment d'insécurité" sur place alors que la gauche demande "plus de moyens" pour la cité phocéenne.

Sur France Bleu Provence, plus d'un an après le départ de Jean-Claude Gaudin à la tête de la mairie de Marseille, un de ces anciens adjoints Yves Moraine, affirme que l'État est le seul responsable de l'insécurité à Marseille. Il estime que les gouvernements ont "laissé des zones de non droit partout dans les cités marseillaises".

Maire adjointe de la ville de Marseille, Samia Ghali espère des annonces fortes sur le thème de la sécurité, car dit-elle "à Marseille, on est loin du pays des bisounours on est dans la violence réalité".

11h30. Ce mercredi après-midi, le président de la République ira aussi à la rencontre des habitants de la cité Bassens, dans les quartiers nord de Marseille (15e). Ce rendez-vous n'était pas prévu à son agenda officiel mais c'est un souhait d'Emmanuel Macron selon la maire adjointe de Marseille Samia Ghali.

11h00. Bonjour et bienvenue dans ce direct pour suivre la visite du président de la République à Marseille. Elle va débuter sur le Vieux-Port. Emmanuel Macron sera ensuite reçu à 15h30 à l'Hôtel de ville par le maire PS Benoît Payan. Le chef de l'État aura des échanges avec des élus des Bouches-du-Rhône lors de ce premier rendez-vous de son agenda marseillais.