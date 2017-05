EN DIRECT - Emmanuel Macron élu président de la République : le jour d'après

À peine élu, Emmanuel Macron participera ce lundi aux commémorations du 8 mai aux côtés de François Hollande. Le prochain président de la République s'attelle également dès maintenant à la composition de son gouvernement. Réactions, reportages : suivez en direct ce lendemain d'élection.

Emmanuel Macron a été élu dimanche président de la République en battant largement Marine Le Pen lors d'un second tour marqué par une forte abstention. À 39 ans, il va devenir le huitième président de la Ve République, le plus jeune de l'Histoire. Et ce lundi ne sera pas un jour de repos pour le successeur de François Hollande. Suivez en direct le déroulement de cette journée.

Ce qu'il faut retenir lundi à 6h30

Vivez la journée en direct

6h42 : À Paris dimanche soir, une manifestation "anticapitaliste" non autorisée a entraîné plusieurs dizaines d'interpellations. Les manifestants criaient "Macron démission !" ou encore "Tout le monde déteste la police". La police a répondu par des gaz lacrymogènes.

6h33 : la région qui a le plus voté pour Emmanuel Macron ? L’île-de-France. Il y obtient 78,72% des voix, et 89,68% des voix à Paris. Les détails dans notre article.

6h20 : Emmanuel Macron est le plus jeune président de la Vème République. Découvrez ou redécouvrez son parcours politique fulgurant en six dates, dans notre article.

6h12 : Emmanuel Macron a été élu dimanche avec 66,06% des voix selon des résultats quasi définitifs portant sur 99,99% des inscrits, battant largement Marine Le Pen (33,94%) lors d'un second tour marqué par une forte abstention (25,38%), jamais atteinte depuis le scrutin présidentiel de 1969. Les blancs et nuls approchent les 9% des inscrits (plus de 4 millions), un record pour une présidentielle. Au total, plus d'un Français sur trois a refusé de choisir dimanche entre les deux candidats.

6h : un petit récap des infos de la nuit pour commencer. Le mandat de François Hollande expire officiellement dimanche prochain et la passation aura lieu dimanche. Dès lundi 10h40, Emmanuel Macron accompagnera François Hollande aux commémorations du 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, ainsi qu'à la Journée nationale des mémoires de l'esclavage mercredi, juste après le dernier Conseil des ministres du quinquennat Hollande. Il démissionnera dès lundi de la présidence d'En Marche!. Il doit désormais dévoiler le nom de son Premier ministre et la composition du futur gouvernement avant de solliciter une majorité aux législatives (11-18 juin).