EN DIRECT - Emmanuel Macron répond à vos questions en direct

Emmanuel Macron commence sa journée dans l'Allier sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne. Le président de la République vient répondre aux questions des auditeurs entre 8h30 et 9h. Pour l'interroger, l'interpeller, il faut appeler le 04.73.34.20.00. Rendez-vous exceptionnel avant une journée auvergnate pour le chef de l'État, dans l'Allier, à Moulins et Vichy.

Dès ce mardi, Emmanuel Macron est allé à la rencontre des Français dans le département du Cher, entre Vierzon, Bourges et Châteaumeillant. L'opposition dénonce un président non déclaré en campagne pour l'élection présidentielle. Concernant les élections, "les gens ne sont pas du tout dedans" a-t-il dit ce mardi d'autant plus que selon lui, "la cinquième vague de Covid-19 met un coup au moral aux Français".

Le chef de l’État va continuer à échanger "avec des commerçants, des élus, des professionnels de l’aide à domicile, des acteurs associatifs et des bénévoles sur les problématiques et enjeux rencontrés dans leurs territoires, ainsi que sur les différents dispositifs et mesures mis en place pour y répondre" précise le communiqué de l'Élysée.