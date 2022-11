EN DIRECT - En pleine affaire Perdriau - Médiapart, suivez le conseil municipal de Saint-Étienne

15h55. Réveillez-vous ! "Mesdames et messieurs les élus de la majorité, sont-ce ces méthodes indignes, odieuses, scandaleuses que vous voulez continuer de cautionner ? Est-ce cette façon là de faire de la politique que vous voulez incarner par votre silence complaisant, pour ne pas dire complice ? Mais réveillez-vous !" continue Pierrick Courbon.

15h45. Retrait de la Métropole et de la mairie. Pierrick Courbon demande à nouveau que le maire se mette en retrait de la Mairie, comme il l'a fait à la Métropole.

15h35. L'opposition prend la parole. Pierrick Courbon, chef de file de l'opposition municipale de gauche, lance la première attaque "Monsieur le maire vous jouez la carte du pourrissement. [...] L'enquête suit son cours et vous semblez vouloir continuer à diriger la ville, comme si de rien n'était, [...] mais qui pensez-vous réellement convaincre ? Qui peut imaginer un travail serein et constructif au service de la ville, dans une équipe où le maire et son ancien premier adjoint sont visés par des plaintes réciproques, [...] une équipe dans laquelle certains ont demandé [...] votre mise en retrait, dans laquelle certains de vos ex colistiers refusent de siéger à vos côtés et dans laquelle ceux qui l'accepte le font en temps que non-inscrits". Il poursuit, demandant au maire ce qu'il a voulu cacher en demandant la censure de l'article de Médiapart "nous le saurons très vite ! [...] Petit à petit, la parole se libère et vos méthodes de gouvernance que nous dénonçons depuis des années finissent par éclater au grand jour avec une terme qui revient régulièrement pour les qualifier... odieuses".

15h30. Avant de passer à la validation du procès verbal du précédent conseil municipal, le 26 septembre dernier, Gaël Perdriau prend la parole pour s'excuser d'avoir manqué une réunion avec les présidents des groupes municipaux. Isabelle Dumestre, du groupe Saint-Etienne Demain, prend la parole : "quand je reçois un mail pour une proposition 20 minutes plus tard, je ne viens pas. En tant que membre de l'opposition, on n'est pas à votre disposition monsieur le maire. Surtout quand on avait prévu une matinée pour discuter de ces sujets".

15h00. Il faudra attendre mercredi 30 novembre pour connaître la décision du tribunal judiciaire, saisi par Mediapart et concernant l’interdiction de publier un article concernant les pratiques politiques du maire de Saint-Étienne et contenant des enregistrements de Gaël Perdriau. Cette censure préalable, décidée sans débat contradictoire, est "une attaque sans précédent contre la liberté de la presse" d'après Médiapart, qui a été soutenu par une quarantaine d'organisations et de rédactions .

14h50. Plan cancer. C'est Patrick Michaud, l'adjoint municipal à la santé, qui prend le premier la parole pour présenter le plan cancer 2021-2026, le projet phare du deuxième mandat de Gaël Perdriau, dont nous vous parlions dans cet article.

14h40. Disponible en vidéo sur le site de la mairie. La réunion est publique et est peut-être suivie en direct sur le site internet de la mairie de Saint-Étienne.

14h35. Ordre du jour. Gaël Perdriau ouvre le Conseil et l'appel des élus commence. Gilles Artigues, son ancien adjoint que le maire aurait fait chanter avec une vidéo intime, n'est pas présent. Il était déjà absent lors du dernier conseil municipal, le 26 septembre dernier, où le feu des questions avait été très nourri contre le maire.

14h30. Bonjour et bienvenue sur ce direct. La rédaction de France Bleu Saint-Étienne Loire vous propose de suivre les moments forts du conseil municipal de Saint-Étienne, ce 28 novembre, alors que l'affaire Perdriau a connu un nouveau rebondissement la semaine dernière. La suite de l'enquête du journal Médiapart a été censuré préalablement à sa publication par la justice , censure à la demande du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau.