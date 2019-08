G7 : Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce samedi à 13h

L'Élysée l'a annoncé ce vendredi soir : Emmanuel Macron va prendre la parole ce samedi à 13h pour s'adresser aux Français avant le début du G7 qui se tiendra jusqu'à lundi à Biarritz.

Faire de la pédagogie

Face à un sommet qui peut paraître très éloigné des préoccupations des Français, le chef de l'État "souhaite expliquer ses enjeux et les objectifs recherchés pour la vie concrète" des citoyens, a précisé l'Élysée.

L'intervention d'Emmanuel Macron devait être courte, entre cinq et dix minutes. Son but est bien de faire de la pédagogie, d'expliquer pourquoi, notamment, il est important de dialoguer en direct avec les grandes puissances, notamment les États-Unis. Et pourquoi la guerre commerciale entre Washington et Pékin et le dossier iranien peuvent avoir des conséquences en France. Le chef de l'État devrait également revenir sur les incendies en Amazonie.

Une conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et Donald Trump est également "envisagée" lundi, en clôture du G7 comme "passage de relais" avant la présidence américaine en 2020.

Un discours à suivre en direct dès 13h sur francebleu.fr.