EN DIRECT - Grenoble-Alpes-Métropole élit son nouveau président : Yann Mongaburu ou Christophe Ferrari ?

Alain Carignon © Radio France - Lionel Cariou

15h20. Alain Carignon (droite) fustige "les désaccords de personnes" à gauche où deux candidats se sont font face. "Il s'agit de prendre tout le pouvoir, sans autre projet" déclare l'ancien maire de Grenoble.

15h15. Eric Piolle (EELV) le maire de Grenoble prend la parole pour défendre la candidature de Yann Mongaburu au nom de "l'amplification des transitions".

15h05. Jean-Paul Trovéro (communiste) déplore l'absence de primaire au sein de la gauche qui aurait permis de présenter un candidat commun. Il soutient au nom de son groupe la candidature de Yann Mongaburu.

Olivier Six (LREM) © Radio France - Lionel Cariou

15h00. Olivier Six (La République en Marche) prône un avenir "prospère, écologique et solidaire" et "l'égalité des chances". Il appelle à une gouvernance partagée mais décide, finalement, de ne pas présenter sa candidature à la présidence.

14h55. Francis Dietrich, maire de Champ-sur-Drac, présente la candidature de Yann Mongaburu (écologiste) au nom du groupe "Une Métropole d'avance" (39 élus).

Dominique Escaron © Radio France - Lionel Cariou

14h50. Dominique Escaron, maire du Sappey-en-Chartreuse, présente sa candidature à la présidence et invite les conseillers à "choisir la voie d'un territoire uni".

14h30. Le maire de Meylan Philippe Cardin présente la candidature à la présidence de la Métro de Christophe Ferrari (ex-PS), le président sortant.

14h22. Georges Oudjaoudi, doyen de la séance, fait l'appel des 119 conseillers.

14h18. Début de la séance à Alpexpo, pour des questions de normes sanitaires en raison bien sûr de l'épidémie de Covid-19.

13h00. Les enjeux. Les 119 élus communautaires de la Métropole de Grenoble se réunissent ce vendredi pour élire le président de cette assemblée pour les six prochaines années. Le scrutin s'annonce serré. Quatre candidats briguent le poste : le président sortant Christophe Ferrari (ex-PS), fera face à gauche à son vice-président aux transports le Grenoblois Yann Mongaburu (écologiste). Olivier Six (Grenoble) représentera la République en marche et Dominique Escaron, maire du Sappey-en-Chartreuse, a été désigné par le groupe de la droite et du centre.

Les candidats

Christophe Ferrari , ex-PS, président sortant

, ex-PS, président sortant Yann Mongaburu , Génération.S, Grenoble, vice-président aux transports.

, Génération.S, Grenoble, vice-président aux transports. Olivier Six , LREM, Grenoble - RETIRE SA CANDIDATURE

, LREM, Grenoble - Dominique Escaron, Divers centre-droit, maire du Sappey-en-Chartreuse

