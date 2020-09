EN DIRECT - Grenoble en zone d'alerte renforcée : les mesures détaillées par Lionel Beffre, préfet de l'Isère

17h52 - Le port du masque sera désormais obligatoire sur tout le territoire de cinq communes : Grenoble, Saint-Martin-D'Hères, Échirolles, Eybens et Fontaine.

17h48 - Pour la Métropole de Grenoble : Dès samedi 26 septembre, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, sauf exception : manifestation à caractère revendicatif déclarée en préfecture, rencontres à caractère professionnel, cérémonies funéraires, ou marchés. Est interdite également la consommation d'alcool sur la voie publique. Fermeture des salles de sport, gymnases et piscines. Il y aura quelques exceptions pour les activités scolaires ou périscolaires, ou pour les sportifs de haut niveau.

Dès lundi 28 septembre, les bars devront fermer à 22 heures maximum, mais pas les restaurants. En revanche, il sera interdit de dresser des tables de plus de dix convives dans les restaurants.

17h45 - Pour tout le département, le nombre de participants est limité à 30 personnes pour les fêtes familiales, les fêtes étudiantes, ou lotos. Dès lundi prochain. Pour les grands événements, la jauge de 5000 est abaissée à 1000, comme annoncée mercredi. Pour tout le territoire de l'Isère. Débits de boissons temporaires et buffets seront interdits sur ces événements.

17h43 - "J'en viens aux mesures" dit le préfet. "Nous avons commencé par imposer le port du masque dans différents lieux et manifestations. Police et gendarmerie ont procédé à des contrôles et des procès-verbaux, et une fermeture administrative. Il faut maintenant des mesures plus fortes, pour tout le département, puis plus spécifiques à la zone de Grenoble".

17h39 - La situation aujourd'hui en Isère est la suivante : 9 clusters dont 7 dans les Ehpad détaille le préfet. 120 personnes hospitalisées, dont 21 en réanimation contre 23 hospitalisations il y a un mois.

17h37 - "Entre fin août et début septembre, la situation s'est dégradée et a touché la sphère professionnelle. Le Taux d'incidence a largement augmenté, multiplié par 10 depuis le début août" indique le Préfet.

17h35 - Début de la conférence de presse. "L'Isère n'échappe pas à la situation, le virus circule activement dans deux pôles : le nord et la Métropole de Grenoble". Les bars, les restaurants, les élus, les professionnels : tout le monde attend le cadrage "local" des mesures présentées par le ministre de la santé Olivier Véran mercredi soir. Ces mesures de restrictions ont déjà conduit à annuler la foire de Grenoble, prévue en novembre.

17h20. Lionel Beffre donne vendredi soir à Grenoble une conférence de presse pour expliciter toutes les questions en suspens. Elle doit commencer à 17h30.